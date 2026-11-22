"Birincisi tabii ki dün konuşamadım maçtan sonra ama Galatasaray takımının, bu son yıllarda başardıkları, kırdığı rekorlar... Dün de bunlardan birini gerçekleştirdik. İç saha rekorunu kırdık. Galibiyet sevincini de yaşarken... Benim için sürpriz sarı kart ve kırmızı kart... Birinci sarı karta gelirsek, özellikle topun oyundan çıktığı yer, köşeden çıkmıştı. Rakip oyuncunun 10 metrelik bir yürüyüşü sonrası taç atışı olmuştu. Oyunun son bölümü olduğu için kendi alanımda durarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakem, hakemi uyardı ve sarı kart çıktı. Maç düdüğü çalmıştı hatta. İçim çok rahat. Tüm görüntülerde her şey sabit!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (A Haber Foto Arşiv)

"TÜRK HAKEMLERİNE KARŞI HERHANGİ BİR SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Türk hakemlerine yönelik herhangi bir saygısızlıkta bulunmadığını vurgulayan Okan Buruk, kırmızı kart kararının düzeltilmesini beklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ben Türk hakemlerine karşı herhangi bir saygısızlık yapmadım. Hepsi sonuçta bizim canımız, kardeşimiz; aynı ortamdayız, aynı mesleği yapıyoruz, hepimiz futboldan para kazanıyoruz. Türk hakemliğine yapılacak bir saygısızlık benden olmaz. O yüzden bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını ve yanlış gösterilmiş bu kart kararının en kısa zamanda dönmesini bekliyorum. Futbolda kurallar var; 'orta hakemin elini sıkmadın' diye sarı kart gösterilen bir kural dünya üzerinde yok. Bu olay Türkiye'de dünden beri çok gündemde, hatta Avrupa ve dünya basınında bile 'Türkiye'de bir teknik direktör hakemin elini sıkmadığı için kırmızı kart gördü' diye yer almaya başladı. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler."