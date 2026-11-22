Okan Buruk'tan kırmızı kart açıklaması: Şok oldum!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçının ardından gördüğü kırmızı karta ilişkin açıklamalarda bulundu. Hakemlere teşekkür ederek sahadan ayrıldığı sırada ikinci sarı kartın gösterildiğini belirten Buruk, "Şok oldum. Neden olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Samsunspor karşılaşmasının ardından gördüğü ikinci sarı kart ve kırmızı karta ilişkin açıklamalarda bulundu. Hakemlere yönelik herhangi bir olumsuz davranışta bulunmadığını belirten Buruk, yaşananlar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.
"İÇİM ÇOK RAHAT"
Galatasaray'ın son yıllarda elde ettiği başarılara ve kırdığı rekorlara değinen Okan Buruk, GS YouTube kanalında şu ifadeleri kullandı:
"Birincisi tabii ki dün konuşamadım maçtan sonra ama Galatasaray takımının, bu son yıllarda başardıkları, kırdığı rekorlar... Dün de bunlardan birini gerçekleştirdik. İç saha rekorunu kırdık. Galibiyet sevincini de yaşarken... Benim için sürpriz sarı kart ve kırmızı kart... Birinci sarı karta gelirsek, özellikle topun oyundan çıktığı yer, köşeden çıkmıştı. Rakip oyuncunun 10 metrelik bir yürüyüşü sonrası taç atışı olmuştu. Oyunun son bölümü olduğu için kendi alanımda durarak itiraz ettim. Yakınımdaki yardımcı hakem, hakemi uyardı ve sarı kart çıktı. Maç düdüğü çalmıştı hatta. İçim çok rahat. Tüm görüntülerde her şey sabit!"
"ŞOK OLDUM, NEDEN OLDUĞUNU BİLMİYORUM"
İkinci sarı kartı gördüğü anları da anlatan Buruk, hakemlerle yaşadığı diyaloğa ilişkin şunları söyledi:
"Dördüncü hakemin elini sıktım, yardımcımın yanına giderken yan hakemin elini sıkıp 'Teşekkürler hocam' dedim, devam ettim. Arkama döndüğümde ikinci sarı kartı gösterdiğini gördüm. Şok oldum. Neden olduğunu bilmiyorum."
"TÜRK HAKEMLERİNE KARŞI HERHANGİ BİR SAYGISIZLIK YAPMADIM"
Türk hakemlerine yönelik herhangi bir saygısızlıkta bulunmadığını vurgulayan Okan Buruk, kırmızı kart kararının düzeltilmesini beklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Ben Türk hakemlerine karşı herhangi bir saygısızlık yapmadım. Hepsi sonuçta bizim canımız, kardeşimiz; aynı ortamdayız, aynı mesleği yapıyoruz, hepimiz futboldan para kazanıyoruz. Türk hakemliğine yapılacak bir saygısızlık benden olmaz. O yüzden bu konuyla ilgili gerekli adımların atılmasını ve yanlış gösterilmiş bu kart kararının en kısa zamanda dönmesini bekliyorum. Futbolda kurallar var; 'orta hakemin elini sıkmadın' diye sarı kart gösterilen bir kural dünya üzerinde yok. Bu olay Türkiye'de dünden beri çok gündemde, hatta Avrupa ve dünya basınında bile 'Türkiye'de bir teknik direktör hakemin elini sıkmadığı için kırmızı kart gördü' diye yer almaya başladı. Bunlar Türk futboluna zarar veren şeyler."