FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda iki oyuncu kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir'in sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacağını duyurdu.

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşmaya hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

TBF'DEN İKİ OYUNCU İÇİN AÇIKLAMA

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir'in sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ay-yıldızlılarımızda, Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncularımız Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmelerini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.