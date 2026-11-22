Las Vegas GP (A Haber Foto Arşiv)

VERSTAPPEN KARİYERİNİN 75. ZAFERİNE ULAŞTI

Yarışı 1 saat 27 dakika 39.624 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamlayan Max Verstappen, bu sezon 4, kariyerinin ise 75. etap galibiyetini elde etti.

Liderliğin 35 kez el değiştirdiği mücadelede McLaren pilotları podyumun diğer iki basamağında yer aldı. Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 0.639 saniye gerisinde ikinci olurken Avustralyalı Oscar Piastri, 1.529 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.

ŞAMPİYONLUKLAR DAHA ÖNCE KESİNLEŞMİŞTİ

Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'da düzenlenen Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.

Mercedes ise Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanındaki şampiyonluğunu garantilemişti.