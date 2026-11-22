F1 Las Vegas Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. etabı olan Las Vegas Grand Prix'sinde zafere Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ulaştı. Sezonun 4. galibiyetini elde eden Verstappen, kariyerindeki 75. yarış zaferine imza attı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.
Sezonun 21. etabı, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde bulunan 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden gerçekleştirildi.
VERSTAPPEN KARİYERİNİN 75. ZAFERİNE ULAŞTI
Yarışı 1 saat 27 dakika 39.624 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamlayan Max Verstappen, bu sezon 4, kariyerinin ise 75. etap galibiyetini elde etti.
Liderliğin 35 kez el değiştirdiği mücadelede McLaren pilotları podyumun diğer iki basamağında yer aldı. Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 0.639 saniye gerisinde ikinci olurken Avustralyalı Oscar Piastri, 1.529 saniye farkla üçüncü sırayı aldı.
ŞAMPİYONLUKLAR DAHA ÖNCE KESİNLEŞMİŞTİ
Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'da düzenlenen Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlayarak dünya şampiyonluğunu ilan etmişti.
Mercedes ise Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanındaki şampiyonluğunu garantilemişti.
SIRADAKİ DURAK KATAR
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. yarışı olan Katar Grand Prix'si, 29 Kasım'da gerçekleştirilecek.
PİLOTLAR KLASMANINDA İLK 5
-
1. Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan
-
2. Max Verstappen (Hollanda): 304 puan
-
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267 puan
-
4. George Russell (Büyük Britanya): 264 puan
-
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 264 puan
TAKIMLAR KLASMANINDA İLK 5
-
1. Mercedes: 666 puan
-
2. Ferrari: 517 puan
-
3. Red Bull: 440 puan
-
4. McLaren: 431 puan
-
5. Racing Bulls: 114 puan