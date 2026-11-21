Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları oynandı. Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Kocaelispor karşısında 2-2 berabere kaldı. Mücadelelere hakemlerin vermiş olduğu tartışmalı kararlar damga vurdu. A Spor yorumcusu ve eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmalar, tartışmalı hakem kararlarıyla gündeme geldi. Galatasaray, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup ederken Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.

A Spor yorumcusu ve eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu, iki karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

🎙️ Mustafa Çulcu: Sarı karttan sonra yaptığı eylemlerle Ederson'un ikinci kartı ve ihracı gerekiyor. https://t.co/OVw8zG1mQJ — A Spor (@aspor) November 21, 2026

EDERSON'UN POZİSYONU

Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşmasında penaltı atışı öncesinde Ederson'un hakeme yönelik hareketlerini değerlendiren Mustafa Çulcu, Brezilyalı kalecinin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.

Çulcu, "Sarı karttan sonra yaptığı eylemlerle Ederson'un ikinci kartı ve ihracı gerekiyor. Yüreğin yoksa ilk sarıyı gösterme hakem olarak" ifadelerini kullandı.

❓ Torreira'nın golünde ofsayt var mı? 🎙️ Mustafa Çulcu: Torreira topa vurduğunda Abdülkerim, kalecinin görüş alanını engelliyor. Bu pozisyon duble ofsayt. https://t.co/T1zUh3H96W — A Spor (@aspor) November 21, 2026

TORREIRA'NIN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Galatasaray'ın Samsunspor karşısında Lucas Torreira ile 4. dakikada bulduğu goldeki ofsayt tartışmasına değinen Mustafa Çulcu, Abdülkerim Bardakcı'nın kalecinin görüş alanını engellediğini savundu.

Çulcu, "Torreira topa vurduğunda Abdülkerim, kalecinin görüş alanını engelliyor. Bu pozisyon duble ofsayt. VAR'ın hakemi 'Gel, incele bunu' diyerek pozisyonu göstermesi lazım. 'Kararını sen ver' demesi lazım" ifadelerini kullandı.

🎙️ Mustafa Çulcu: Seremonide el sıkmak talimatlar gereğidir ama maçtan sonra elini sıkmak zorunda değil. https://t.co/x3KXolDjZU — A Spor (@aspor) November 21, 2026

"MAÇTAN SONRA ELİNİ SIKMAK ZORUNDA DEĞİL"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Samsunspor karşılaşmasının ardından hakem Ali Şansalan ile yaşadığı olay sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesini değerlendiren Mustafa Çulcu, kararın gerekçesine dikkat çekti.

Çulcu, "Seremonide el sıkmak talimatlar gereğidir. Orada sarı kart gösterse kabulüm ama maçtan sonra elini sıkmak zorunda değil. Eğer maçtan sonra saygısızca bir şey söylediyse bilemiyorum. Onu maç sonu raporunda göreceğiz. O zaman ikinci sarı karttan atabilir" ifadelerini kullandı.