Galatasaray MCT Technic, Aliağa Petkimspor'u 81-64 mağlup etti!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında ağırladığı Aliağa Petkimspor'u 81-64 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini elde ederken Aliağa Petkimspor sezonun 4. yenilgisini yaşadı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 81-64 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligdeki galibiyet sayısını 5'e yükseltirken Aliağa Petkimspor ise 4. mağlubiyetini aldı.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray MCT Technic, ilk periyodu 29-19 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte farkı azaltan Aliağa Petkimspor karşısında üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 42-41 önde girdi.
Üçüncü periyotta yeniden etkili bir performans ortaya koyan Galatasaray MCT Technic, son çeyreğe 65-55 üstün girdi.
Son periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 81-64 galip ayrıldı.
GALATASARAY LİGDEKİ 5. GALİBİYETİNİ ALDI
Aliağa Petkimspor karşısında 17 sayılık farkla kazanan Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 5. galibiyetine ulaştı.
Konuk ekip Aliağa Petkimspor ise sezonun 4. yenilgisini yaşadı.
MAÇIN KÜNYESİ
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Galatasaray MCT Technic: Robinson 6, Şehmus Hazer 14, Nikolic 9, Metu 11, Ballo 3, Berkan Durmaz 3, Smailagic 8, Buğrahan Tuncer 9, Pierre 7, Simpson 11, Efe Şekeroğlu
Aliağa Petkimspor: Thomas 7, Cook 2, Yiğit Onan 8, Pasecniks 15, Hanlan 3, Horton 14, Abmas 9, Tibet Görener 3, Thomas Akyazılı 3, Ozan Yılmaz, Osman Nurveren
1. periyot: 29-19
Devre: 42-41
3. periyot: 65-55
Maç sonucu: 81-64