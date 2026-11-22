Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, siyah-beyazlıların Konyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Merkez Hakem Kurulundaki (MHK) iki kişiye tepki gösteren Adalı, "Bu çocukları rahat bıraksınlar. Hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, deplasman galibiyetinin önemine değinirken hakem yönetimi ve Merkez Hakem Kuruluna (MHK) ilişkin değerlendirmelerde bulundu. SERDAR ADALI'DAN MHK'YA OLAY SÖZLER! "İŞİ BULANDIRMASINLAR" "BU ÇOCUKLARI RAHAT BIRAKSINLAR" Deplasmanda alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adalı, şu ifadeleri kullandı: "Deplasman galibiyeti olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çocuklara çok teşekkür ediyorum. Konyaspor başkanımıza, yönetim kuruluna, tüm Konya halkına tek tek teşekkür ederim. Çok güzel ağırladılar bizi. Güzel bir maç oldu. Çocukları kutluyorum. Konyasporlu futbolcular iyi mücadele etti. Onları da kutluyorum. Ama yine dönüyoruz, dolaşıyoruz işte sağdan soldan hakemle ilgili... Benim hakemlerle ilgili hiç şikayetim yok. Hiçbir söyleyeceğim bir şey de yok. Yalnız buradan MHK'daki iki tane arkadaşa seslenmek istiyorum. Bu çocukları rahat bıraksınlar. Bu çocukları bıraksınlar, hata yapsınlar, düzgün yönetsinler ama müdahale etmesinler, yönlendirmesinler. Anthony Taylor'a da bir şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bir şeyler düzelmeye doğru gidiyor. Tekrar işi bulandırıp bozmasınlar. Nihayetinde bu, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu, sadece Beşiktaş'ı değil"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı (AA) "MHK'DAKİ İKİ ARKADAŞ BU İŞİ BULANDIRMAYA ÇALIŞIYOR" Karşılaşmadaki ofsayt pozisyonuna ilişkin de konuşan Serdar Adalı, MHK'ye yönelik eleştirilerini sürdürerek şunları söyledi: "Hiç oralara girmek istemiyorum. Çıplak gözle kim seyrederse seyretsin ofsayt değil diyor. Teknoloji var, ofsayt demiş. Söyleyecek bir şey yok. Hiç oralarda değilim. Bu MHK ile ilgili söylediğim sözler de gayet güzel bir şekilde iyi gitmeye çalışırken gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim... Maalesef MHK'daki iki arkadaş bu işi yine eskiye benzer şekilde bulandırmaya çalışıyor, yapmasınlar"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı (AA) "AVRUPA'DA GALİP GELİP YERİMİZİ GARANTİYE ALMAK İSTİYORUZ" Beşiktaş'ın önündeki Avrupa Ligi karşılaşması ve Galatasaray derbisine ilişkin soruyu yanıtlayan Adalı, iki mücadelenin de önemine dikkat çekti. Adalı, "Bizim için her maç önemli. Yani Avrupa'da galip gelip biraz daha yerimizi garantiye almak istiyoruz. Orada da iddiamız var. Galatasaray maçını söylememe gerek yok. Her sene oynuyoruz. İnşallah güzel, centilmence bir maç olur. Hak eden de kazanır" ifadelerini kullandı.