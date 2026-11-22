Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin Kocaelispor ile 2-2 berabere kalmasının ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi. Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Mahmut Uslu, maç sonrasında kendisine atfedilen "11 puanlık fark kapanmaz" sözlerini yalanladı. Uslu, "Fenerbahçe'nin karakterinde pes etmek yoktur" diyerek mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 11'e çıktı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü yöneticisi Mahmut Uslu'ya atfedilen ve puan farkına ilişkin değerlendirmeler içeren ifadeler sosyal medyada yayıldı. Söz konusu paylaşımların bazı medya organlarında da yer alması üzerine Uslu, kendisine ait olduğu öne sürülen açıklamaları yalanladı.

Mahmut Uslu (A Haber Foto Arşiv) "MAÇIN ARDINDAN KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİM" Kocaelispor karşılaşmasının ardından herhangi bir değerlendirmede bulunmadığını belirten Mahmut Uslu, sosyal medyada ve bazı medya organlarında kendisine atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Uslu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2-2 beraberlikle sonuçlanan Kocaelispor-Fenerbahçe maçının ardından benim söylediğim ifade edilen asılsız söylemler sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna servis edilmiştir. Maç sonrası herhangi bir açıklama yapmadım, kimseyle konuşmadım. Önce sosyal medyada yayılan, ardından teyit edilmeden bazı medya organlarında yer alan şahsıma atfedilmiş '11 puanlık fark kapanmaz, çok zor. Üzgünüm.' şeklindeki sözler tamamen asılsızdır."

Mahmut Uslu (A Haber Foto Arşiv) "GERÇEKLERİN ÇARPITILMASINA MÜSAADE ETMEM" Adının kullanılarak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasına tepki gösteren Uslu, kendisine ait olmayan ifadelerin paylaşılmasına izin vermeyeceğini belirtti. Uslu, "Söylemediğim sözleri bana mal ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışanlara açıkça belirtmek isterim ki kimsenin ismimi kullanarak algı oluşturmasına ve gerçekleri çarpıtmasına asla izin vermem!" dedi.