Serdar Dursun'dan Victor Osimhen hakkında dikkat çeken sözler
Gaziantep FK forması giyen tecrübeli golcü Serdar Dursun, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcuyu Süper Lig'in en iyi forveti olarak değerlendiren Dursun, son vuruşlarda kendisinin daha başarılı olduğunu savundu.
Gaziantep FK'nın tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, verdiği röportajda Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Osimhen'i Süper Lig'in en iyi forveti olarak gösteren Dursun, gol vuruşlarında kendisini daha başarılı bulduğunu ifade etti.
FENERBAHÇE'DEKİ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNİ DEĞERLENDİRDİ
Eski takımı Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör değişikliğine de değinen Serdar Dursun, İsmail Kartal'ın gereğinden fazla eleştirildiğini savundu.
Deneyimli futbolcu, "İsmail Hoca kötü başlamadı. Fenerbahçe camiasında kırılgan bir yapı var. İsmail Hoca'nın üzerine gereksiz gidildi, çok yıprandı. Ama şu an yeni bir süreç başladı. Emre Belözoğlu, hayal ettiği yere teknik direktör olarak geldi. Camiayı yakından tanıyan bir isim. Umarım Fenerbahçe için hayırlısı olur" dedi.
"VOLKAN DEMİREL'İN AYRI BİR KARİZMASI VAR"
Gaziantep FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel hakkında da konuşan Serdar Dursun, deneyimli çalıştırıcıya güvendiğini belirtti.
Dursun, "Volkan Hoca'yı uzun zamandır tanıyorum. Volkan Demirel'in ayrı bir karizması var. Çok tecrübeli bir teknik direktör. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.
"RÜZGARI TERSE ÇEVİRECEĞİZ"
Gaziantep FK'nın son dönemdeki performansını değerlendiren Dursun, takımın yeniden çıkışa geçeceğine inandığını söyledi.
Tecrübeli golcü, "Sezona iyi başlamıştık. Son 6 maç kötü gitti, futbolda bazen bunlar oluyor. 2 hoca değişikliğimiz oldu. Milli arayı iyi değerlendirmeye çalıştık" dedi.
Volkan Demirel'in pozitif yaklaşımına dikkat çeken Dursun, "Volkan Demirel, çok pozitif bir hoca. Şehir belki bize çok inanmıyor ama rüzgarı terse çevireceğiz" ifadelerini kullandı.