Gaziantep FK forması giyen tecrübeli golcü Serdar Dursun, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcuyu Süper Lig'in en iyi forveti olarak değerlendiren Dursun, son vuruşlarda kendisinin daha başarılı olduğunu savundu.

Gaziantep FK'nın tecrübeli golcüsü Serdar Dursun, verdiği röportajda Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Osimhen'i Süper Lig'in en iyi forveti olarak gösteren Dursun, gol vuruşlarında kendisini daha başarılı bulduğunu ifade etti.

Emre Belözoğlu (A Haber Foto Arşiv) FENERBAHÇE'DEKİ TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİNİ DEĞERLENDİRDİ Eski takımı Fenerbahçe'de yaşanan teknik direktör değişikliğine de değinen Serdar Dursun, İsmail Kartal'ın gereğinden fazla eleştirildiğini savundu. Deneyimli futbolcu, "İsmail Hoca kötü başlamadı. Fenerbahçe camiasında kırılgan bir yapı var. İsmail Hoca'nın üzerine gereksiz gidildi, çok yıprandı. Ama şu an yeni bir süreç başladı. Emre Belözoğlu, hayal ettiği yere teknik direktör olarak geldi. Camiayı yakından tanıyan bir isim. Umarım Fenerbahçe için hayırlısı olur" dedi.