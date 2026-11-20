Galatasaray'da Aston Villa maçı ve Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku!

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlık alarmı verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un MR sonuçlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcunun Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarına yetişmelerinin ise zor olduğu belirtildi. Tedavisi devam eden Rafael Leao'nun da derbide görev alması beklenmiyor.