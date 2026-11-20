Galatasaray'da Aston Villa maçı ve Beşiktaş derbisi öncesi sakatlık şoku!
Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlık alarmı verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un MR sonuçlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. İki futbolcunun Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarına yetişmelerinin ise zor olduğu belirtildi. Tedavisi devam eden Rafael Leao'nun da derbide görev alması beklenmiyor.
Galatasaray'da yoğun maç takvimi öncesinde sakatlık sorunları yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Roland Sallai ve Ismail Jakobs'un sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. İki futbolcunun da Beşiktaş derbisinde forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Galatasaray 21 Kasım Cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak Samsunspor karşılaşması öncesi sakat oyuncularına ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yayınladı.
SALLAI'NİN SAKATLIĞI AÇIKLANDI
Macaristan Milli Takımı'nın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesinde ısınma sırasında sakatlanan Roland Sallai'nin sağlık durumu netlik kazandı.
Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, Macar futbolcunun sol üst arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği bildirildi.
ISMAIL JAKOBS'TAN DA KÖTÜ HABER
Galatasaray'ın son antrenmanında şut çalışması sırasında sol kasığında ağrı hisseden Ismail Jakobs'un da MR tetkikleri tamamlandı.
Senegalli futbolcunun kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNE YETİŞMELERİ ZOR
A Spor'un haberine göre Roland Sallai ve Ismail Jakobs, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sallai'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Aston Villa karşılaşmasına ve Beşiktaş derbisine yetişmesinin zor olduğu belirtildi.
Jakobs'un da Beşiktaş karşısında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.
RAFAEL LEAO'NUN TEDAVİSİ KATAR'DA SÜRECEK
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Rafael Leao'nun tedavi programına ilişkin de açıklama yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli futbolcunun 10 günlük tedavi programı kapsamında Katar'daki Aspetar'da çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.
Leao'nun da Beşiktaş derbisinde forma giymesinin beklenmediği aktarıldı.
GALATASARAY'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, hafta arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı ağırlayacak. Ardından Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına çıkacak.