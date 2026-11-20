Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 107-81 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibi karşısında 5 maçlık galibiyet hasretine son verirken organizasyondaki 6. galibiyetini elde etti. LDLC ASVEL ise 9. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes-LDLC Asvel maçı (A Haber Foto Arşiv)

MAÇTAN NOTLAR

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk çeyrekte dış atışlardan 4 kez isabet buldu. Loyd'un 9 sayıyla öne çıktığı bu bölümde üstünlüğü ele geçiren lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta LDLC ASVEL, Mills'in kaydettiği sayılarla oyunda etkili olmaya çalıştı. Ancak üç sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından yüksek isabet oranıyla oynayan Anadolu Efes, farkı 18 sayıya kadar yükseltti. Lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 54-41 üstün gitti.

Her iki takımın da hücumda etkili olduğu üçüncü periyotta Anadolu Efes, rakibiyle arasındaki farkı artırarak kontrolü elinde tuttu. Lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 85-66 önde girdi.

Son periyotta topu etkili paylaşarak uygun şut pozisyonları bulan Anadolu Efes, farkı daha da açtı. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen lacivert-beyazlı ekip, parkeden 107-81 galip ayrıldı.