Anadolu Efes'ten EuroLeague'de farklı galibiyet! 5 maçlık hasret sona erdi
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 107-81 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, 26 sayı farkla kazandığı karşılaşmada 5 maçlık galibiyet hasretine son vererek organizasyondaki 6. galibiyetini elde etti. Konuk ekip ise 9. yenilgisini yaşadı.
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 13. haftasında Anadolu Efes, sahasında konuk ettiği Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 107-81 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibi karşısında 5 maçlık galibiyet hasretine son verirken organizasyondaki 6. galibiyetini elde etti. LDLC ASVEL ise 9. yenilgisini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk çeyrekte dış atışlardan 4 kez isabet buldu. Loyd'un 9 sayıyla öne çıktığı bu bölümde üstünlüğü ele geçiren lacivert-beyazlılar, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı.
İkinci periyotta LDLC ASVEL, Mills'in kaydettiği sayılarla oyunda etkili olmaya çalıştı. Ancak üç sayı çizgisinin gerisinden ve pota altından yüksek isabet oranıyla oynayan Anadolu Efes, farkı 18 sayıya kadar yükseltti. Lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 54-41 üstün gitti.
Her iki takımın da hücumda etkili olduğu üçüncü periyotta Anadolu Efes, rakibiyle arasındaki farkı artırarak kontrolü elinde tuttu. Lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 85-66 önde girdi.
Son periyotta topu etkili paylaşarak uygun şut pozisyonları bulan Anadolu Efes, farkı daha da açtı. Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen lacivert-beyazlı ekip, parkeden 107-81 galip ayrıldı.
MAÇIN KÜNYESİ
Sonuç: Anadolu Efes 107-81 LDLC ASVEL
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Hırvatistan), Mario Majkic (Slovenya)
Anadolu Efes: Payne 15, Loyd 20, Malcolm 4, Saric 12, Jones 10, Strazel 20, Ercan Osmani 8, Papagiannis 2, Yusta 14, Dozier 2, Erkan Yılmaz.
LDLC ASVEL: Waters 5, Washington 6, Gach 7, Crowder 9, Dossou-Yovo 5, Fodzo Dada 16, Mills 15, Massa, Jackson, Lighty 2, Sestina 16, Bassoumba.
1. periyot: 25-17
Devre: 54-41