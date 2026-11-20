Sabah Spor'un haberine göre İtalyan temsilcisinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli belirlediği iddia edildi.

Belçikalı yıldızın yalnızca Fenerbahçe'ye değil, Galatasaray'a da önerildiği belirtildi. İki kulübün de oyuncunun durumuyla ilgili gelişmeleri takip ettiği aktarıldı.

Sabah Spor'un haberine göre ara transfer dönemi öncesinde orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Kevin De Bruyne'nin geldiği öne sürüldü. Napoli forması giyen 35 yaşındaki Belçikalı futbolcunun menajerler aracılığıyla sarı-lacivertli kulübe önerildiği iddia edildi.

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ın, Kevin De Bruyne'yi ocak ayında kadrosuna katmak amacıyla Napoli'ye 2 milyon euroluk teklif sunduğu iddia edildi. Ancak bu teklifin İtalyan kulübü tarafından yetersiz bulunduğu ve reddedildiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek Kevin De Bruyne için yaklaşık 7 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Napoli'nin bu rakama ulaşılması halinde transfer görüşmelerine açık olabileceği belirtildi.

Kevin De Bruyne'nin Napoli ile olan sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtildi. Belçikalı futbolcunun kontratında bir yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu, Napoli yönetiminin ise oyuncuyu bedelsiz kaybetmek istemediği ifade edildi.

Manchester City formasıyla 422 lig karşılaşmasına çıkan Kevin De Bruyne, 108 gol ve 177 asistlik performans sergiledi. Belçikalı yıldız, İngiliz ekibinde toplam 285 gole doğrudan katkı sağladı.

Kevin De Bruyne, 2014 yılında Chelsea'den Wolfsburg'a 22 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Belçikalı orta saha oyuncusu, Alman ekibinde çıktığı 73 lig maçında 20 gol ve 37 asist kaydederek toplam 57 gole doğrudan katkı sağladı. Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken De Bruyne, 2015 yılında 76 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer oldu.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA KAPTANLIK

Kevin De Bruyne, Belçika Milli Takımı formasıyla çıktığı 129 karşılaşmada 41 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, 2 Ekim 2026'da Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği mücadelede 2 kez fileleri havalandırdı. De Bruyne, 12 Kasım 2026'da Türkiye karşısında alınan 2-1'lik galibiyette de 1 gol atarak iki karşılaşmada toplam 3 gole ulaştı.

NAPOLI'DE BU SEZON İSTATİSTİKLERİ

Kevin De Bruyne, bu sezon Napoli formasıyla çıktığı 15 resmi karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetti. Belçikalı yıldız, toplam 6 gole doğrudan katkı sağlarken Fenerbahçe de oyuncunun transfer durumunu yakından takip ediyor.