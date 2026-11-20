Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadın basketbolunda dikkat çeken bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, 2026 yılında WNBA'de Yılın Çaylağı seçilen ABD'li oyun kurucu Olivia Miles ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Yıldız basketbolcunun Unrivaled Ligi'ndeki mücadelesini tamamladıktan sonra Mart 2027'de takıma katılacağı açıklandı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu Olivia Miles ile anlaşma sağlandığını açıkladı. 2026 WNBA sezonunda Yılın Çaylağı seçilen yıldız basketbolcunun Mart 2027'de sarı-kırmızılı formayı giyeceği bildirildi.

WNBA'DE YILIN ÇAYLAĞI SEÇİLDİ

2026 WNBA sezonunda Minnesota Lynx forması giyen Olivia Miles, sergilediği performansla Yılın Çaylağı ödülünün sahibi oldu.

Genç basketbolcu, sezonu 19,8 sayı, 4,7 ribaund ve 6 asist ortalamalarıyla tamamladı. Miles, aynı zamanda WNBA Yılın En İyi Beşi'ne seçildi.

MVP OYLAMASINDA İKİNCİ OLDU

Olivia Miles, WNBA'de 2026 sezonunun En Değerli Oyuncusu (MVP) oylamasında da önemli bir başarı elde etti.

ABD'li basketbolcu, Las Vegas Aces forması giyen A'ja Wilson'ın ardından ikinci sırada yer aldı.