Gündemdeki ayrılıkların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'nin, ikisi 23 yaş altı futbolculara ayrılmak üzere toplam dört kişilik yabancı kontenjanı oluşturabilecek.

İspanyol futbolcuya ülkesinden Real Betis, Villarreal ve Sevilla'nın talip olduğu öne sürülüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, beklentileri karşılayan bir teklif sunulması durumunda Asensio'nun transferine izin verebileceği belirtiliyor.

Archie Brown (A Haber Foto Arşiv)

ARCHIE BROWN'UN SÖZLEŞMESİNDE KRİTİK MADDE

Fenerbahçe'de transfer gündeminin bir diğer önemli ismi Archie Brown oldu. İngiliz futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken Premier Lig'den birçok kulübün oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor.

Brown'un sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu ve bu tutarın ödenmesi halinde transfer ihtimalinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

İngiliz sol bekin takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin transfer planlamasında da değişikliğe gitmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin golcü, stoper ve orta saha için yürüttüğü arayışlara sol bek takviyesini de dahil edebileceği gündemde.