Fenerbahçe'de transfer operasyonu! 6 futbolcu gündemde
Ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, yeni transferlere yer açmak için bazı futbolcularla yollarını ayırmayı değerlendiriyor. Romelu Lukaku ve Marco Asensio'nun ayrılık ihtimali gündeme gelirken Archie Brown ve Jayden Oosterwolde'nin geleceği de belirsizliğini koruyor.
Şampiyonluk yarışında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, mevcut oyuncuların performansını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürürken sarı-lacivertli yönetim, yeni transferlere yer açmak için yabancı kontenjanında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'DE KADRO YAPILANMASI HIZ KAZANDI
Sporx'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, gelecek planlamasında yer almayan Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic'e yönelik teklifleri değerlendirmeye aldı.
Sarı-lacivertliler, iki futbolcunun ayrılması halinde kadroya 23 yaş altı oyuncular dahil etmeyi planlıyor. Öte yandan Romelu Lukaku, Marco Asensio ve Archie Brown'un takımdaki geleceği de transfer gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
LUKAKU'YA İKİ AYRI ADRESTEN TEKLİF
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kadroda tutulmasını istediği Romelu Lukaku'nun geleceğine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.
MLS ekipleri ve Anderlecht'ten teklifler aldığı belirtilen Belçikalı santrforun, ara transfer döneminde sarı-lacivertli kulübe veda etme ihtimali değerlendiriliyor.