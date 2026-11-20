Süper Lig'de zirve mücadelesi veren dört büyüklerin kalan fikstürü dikkat çekiyor. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önündeki 5'er karşılaşmayı değerlendiren yapay zeka, toplam 20 maç için skor tahmininde bulundu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Yapay zekaya dört büyüklerin önündeki 5'er karşılaşmayı sorduk. Derbilerden çıkabilecek skorlar, takımların toplayabileceği puanlar ve oluşabilecek puan durumu tahmin edildi. Peki, hangi takım kaç puan alacak, zirvede fark açılacak mı? İşte yapay zekanın 20 maçlık skor tahmini ve 2026 sonu için öngördüğü tablo...