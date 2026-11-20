Yapay zekadan olay Süper Lig tahmini! 2026 sonunda dört büyükler kaç puan toplar?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken dört büyüklerin 2026 sonuna kadar oynayacağı karşılaşmalar mercek altına alındı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un kalan 5'er lig maçı yapay zeka tarfından analiz edildi. Toplam 20 karşılaşma için skor tahminleri hazırlanırken derbilerde alınabilecek sonuçlar, takımların toplayabileceği puanlar ve oluşabilecek tablo da hesaplandı.Öte yandan Avrupa kupalarındaki kritik mücadeleler için de tahminler yapıldı. İşte yapay zekanın dört büyükler için hazırladığı 2026 sonu senaryosu...
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren dört büyüklerin kalan fikstürü dikkat çekiyor. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önündeki 5'er karşılaşmayı değerlendiren yapay zeka, toplam 20 maç için skor tahmininde bulundu.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'u zorlu bir fikstür bekliyor. Yapay zekaya dört büyüklerin önündeki 5'er karşılaşmayı sorduk. Derbilerden çıkabilecek skorlar, takımların toplayabileceği puanlar ve oluşabilecek puan durumu tahmin edildi. Peki, hangi takım kaç puan alacak, zirvede fark açılacak mı? İşte yapay zekanın 20 maçlık skor tahmini ve 2026 sonu için öngördüğü tablo...
11. HAFTA SONUNDA OLUŞAN PUAN DURUMU
İşte Süper Lig'de 2026 yılının sonuna kadar oynanacak 5 hafta öncesinde 11. hafta itibarıyla oluşan puan durumu...
- 1. Galatasaray +12 averaj / 28 puan
- 2. Trabzonspor +18 averaj / 25 puan
- 4. Beşiktaş +22 averaj / 22 puan
- 6. Fenerbahçe +19 vaeraj / 19 puan
Yapay zekanın tahminlerine göre özellikle Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmaları önümüzdeki haftalarda zirve yarışının şekillenmesinde belirleyici olabilir.
GALATASARAY – SAMSUNSPOR
Yapay zeka, Galatasaray'ın sahasında Samsunspor karşısında hücum gücüyle sonuca gideceğini öngörüyor. Sarı-kırmızılıların taraftar desteğiyle üstünlüğü ele alarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrılması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ – GALATASARAY
Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide yapay zekanın favorisi Galatasaray oldu. Beşiktaş'ın sahasında gol bulacağı ancak sarı-kırmızılıların hücumdaki etkinliğiyle mücadeleyi 2-1 kazanacağı tahmin ediliyor.
GALATASARAY – ÇAYKUR RİZESPOR
Yapay zeka, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında oyunun kontrolünü elinde tutacağını ve rakibine gol fırsatı tanımadan sahadan 3-0 galip ayrılacağını öngörüyor.
EYÜPSPOR – GALATASARAY
Galatasaray'ın bu süreçte puan kaybı yaşayabileceği karşılaşma olarak Eyüpspor deplasmanı öne çıkıyor. Yapay zeka, ev sahibi ekibin dirençli bir oyun sergileyeceğini ve mücadelenin 1-1 sona ereceğini tahmin ediyor.
GALATASARAY – ALANYASPOR
Yapay zeka, sarı-kırmızılıların Alanyaspor karşısında hücumda etkili bir performans ortaya koyacağını ve karşılaşmayı 3-1 kazanarak 2026'nın son bölümündeki başarılı grafiğini sürdüreceğini öngörüyor.
Galatasaray'ın 5 maçlık tahmini: 4 galibiyet, 1 beraberlik, 13 puan. Toplam 41 puan.