Galatasaray'da 7 futbolcunun sağlık durumu açıklandı: İşte sakatlık raporu

Galatasaray, sakatlık yaşayan 7 futbolcusunun son durumunu duyurdu. Batrakov, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır takımla çalışırken Sallai ile Jakobs'un tedavisine başlandı. Osimhen salon çalışmalarına geçti, Rafael Leao ise 10 gün boyunca Doha'da tedavi görecek.