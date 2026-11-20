Galatasaray'da 7 futbolcunun sağlık durumu açıklandı: İşte sakatlık raporu
Galatasaray, sakatlık yaşayan 7 futbolcusunun son durumunu duyurdu. Batrakov, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır takımla çalışırken Sallai ile Jakobs'un tedavisine başlandı. Osimhen salon çalışmalarına geçti, Rafael Leao ise 10 gün boyunca Doha'da tedavi görecek.
Galatasaray, sakatlığı bulunan 7 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılılarda Aleksey Batrakov, Davinson Sanchez ve Uğurcan Çakır takımla çalışmalara katılırken Roland Sallai ile Ismail Jakobs'un tedavisine başlandı. Victor Osimhen salon çalışmalarına geçerken Rafael Leao'nun 10 gün boyunca Katar'ın başkenti Doha'da tedavi göreceği açıklandı.
Galatasaray, milli maçlar ve antrenmanlarda sakatlık yaşayan futbolcularının son durumunu paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada 7 oyuncunun tedavi ve antrenman süreçlerine ilişkin bilgi verildi.
BATRAKOV, SANCHEZ VE UĞURCAN TAKIMLA ÇALIŞTI
Rusya'nın Venezuela ile oynadığı karşılaşmada sağ dizine darbe alan Aleksey Batrakov, tedavisinin ardından takımla çalışmalara katıldı.
Kolombiya-Şili maçında sol omzundan sakatlanan Davinson Sanchez'in MR tetkiklerinde omuz eklem bağlarında gerilme ve kanama tespit edildi. Kolombiyalı savunmacı, uygulanan tedavinin ardından antrenmanın tamamında yer aldı.
Milli takımda sağ omzunda esneme meydana gelen Uğurcan Çakır da tedavi sürecinin ardından son iki antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
SALLAI VE JAKOBS'UN TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynadığı karşılaşma öncesindeki ısınmada sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Roland Sallai'nin MR sonuçlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi. Macar futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Son antrenmandaki şut çalışmasında sol kasığında ağrı yaşayan Ismail Jakobs'un MR tetkiklerinde de kasık adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Senegalli futbolcunun tedavi sürecine geçildi.
OSIMHEN SALON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Geçen hafta sol dizinden artroskopik cerrahi operasyon geçiren Victor Osimhen, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarına başladı.
RAFAEL LEAO 10 GÜN DOHA'DA TEDAVİ GÖRECEK
Tedavisi devam eden Rafael Leao'nun ise önceden planlanan program doğrultusunda Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği açıklandı.
Portekizli futbolcu, kulüp fizyoterapisti eşliğinde 10 gün boyunca Aspetar'da tedavi ve çalışmalarını sürdürecek.