Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden birinin, yıldız golcüyü olası kadro değişikliği kapsamında değerlendirdiği öne sürüldü. İddianın merkezinde ise İngiltere'de devam eden bir dava süreci ve dünyaca ünlü bir futbolcunun geleceği yer alıyor.