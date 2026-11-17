Galatasaray'da Victor Osimhen için dev iddia! Transferde Haaland detayı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen hakkında Avrupa transfer gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. Finansal usulsüzlük davası nedeniyle ağır yaptırımlarla karşılaşma ihtimali bulunan Manchester City'nin, Erling Haaland'ın olası ayrılığına karşı Nijeryalı futbolcuyu alternatifler arasında değerlendirdiği öne sürüldü.
Galatasaray'da Victor Osimhen'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinden birinin, yıldız golcüyü olası kadro değişikliği kapsamında değerlendirdiği öne sürüldü. İddianın merkezinde ise İngiltere'de devam eden bir dava süreci ve dünyaca ünlü bir futbolcunun geleceği yer alıyor.
MANCHESTER CITY'DE HAALAND BELİRSİZLİĞİ
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle yürütülen dava sürecinde karşı karşıya kalabileceği yaptırımları bekliyor.
İngiliz ekibinin Avrupa kupalarından men edilmesi veya Premier Lig'de ağır bir cezayla karşılaşması halinde kadrosundaki bazı yıldız futbolcuların takımdan ayrılabileceği iddia edildi.
Bu isimlerden birinin de Norveçli golcü Erling Haaland olabileceği öne sürüldü.
HAALAND'IN YERİNE VICTOR OSIMHEN İDDİASI
İspanyol basınından El Nacional'in haberine göre Manchester City, Erling Haaland'ın olası ayrılığına karşı alternatif golcüleri değerlendiriyor.
İngiliz ekibinin gündemindeki isimlerden birinin de Galatasaray forması giyen Victor Osimhen olduğu belirtildi.
Haaland'ın takımdan ayrılması durumunda Nijeryalı futbolcunun, Norveçli yıldızın yerini doldurabilecek adaylar arasında bulunduğu ileri sürüldü.
75 MİLYON EURO DETAYI
El Nacional'de yer alan haberde, Victor Osimhen'in bonservis bedeli 75 milyon euro olarak gösterildi.
Manchester City'nin olası transfer planlamasında Nijeryalı golcüyü değerlendirdiği iddia edilirken, sürecin Haaland'ın geleceğine bağlı olduğu belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 11 karşılaşmada görev alan Victor Osimhen, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Nijeryalı yıldız, söz konusu maçlarda toplam 13 gole doğrudan katkı sağladı.