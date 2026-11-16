Galatasaray'ın başarısı için özveriyle çalıştığını ifade eden Kavukcu, mesai arkadaşı olarak gördüğü bazı kişilerin tutumları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını da savundu.

Bu iddiaları hatalı davranışına gerekçe oluşturmak için dile getirmediğini belirten Kavukcu, yaşananların bütün yönleriyle değerlendirilmesini istedi.

Kavukcu, olayın öncesinde uzun süredir sistematik baskıya, kendisini hedef alan incitici sözlere ve ağır tahriklere maruz kaldığını öne sürdü.

Kendi hatasının sorumluluğunu üstlendiğini yineleyen Kavukcu, ortak çalışma kültürünü zedelediğini düşündüğü kişilerin de yaşanan süreçteki rollerinin sorgulanmasını istedi.

Kavukcu, kulüpte elde edilen başarıların ortak çalışmanın ürünü olduğunu, yaşanan sorunların sorumluluğunun da tek bir kişiye yüklenmemesi gerektiğini belirtti.

Abdullah Kavukcu (A Haber Foto Arşiv)

'GÖREVLERİMDEN AYRILARAK BUNUN BEDELİNİ ÖDÜYORUM'

İşte Abdullah Kavukcu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama...

"27 Ekim 2026 tarihinde, yönetim kurulu toplantısının ardından bir yönetim kurulu üyesiyle aramızda üzücü bir olay yaşanmıştır. Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki sergilediğim hatalı davranışın sorumluluğunu üstleniyorum. Yaşananlardan dolayı üzüntü duyuyor, Galatasaray'a karşı taşıdığım sorumluluğun gereği olarak, makam ve unvan gözetmeksizin görevlerimden ayrılarak bunun bedelini ödüyorum.

Bununla birlikte, kamuoyunun olayın öncesinde yaşananları da bilmesi gerektiğine inanıyorum. Uzun süredir maruz kaldığım sistematik baskı, şahsımı hedef alan incitici sözler ve tekrarlanan ağır tahrikler, bu noktaya gelinmesinde etkili olmuştur. Bunları dile getirmemin amacı hatalı davranışıma mazeret üretmek değil, sürecin bütün yönleriyle ve hakkaniyetle değerlendirilmesini sağlamaktır.

Galatasaray'ın başarısı için büyük bir istek ve özveriyle çalışırken, dost ve mesai arkadaşı bildiğim bazı kişilerin tutumları nedeniyle ciddi hayal kırıklıkları yaşadım. Birlikte çalışma iradesini zedeleyen, güveni aşındıran ve kişisel hesapları ortak sorumluluklarımızın önüne geçiren bu anlayışın Galatasaray değerleriyle bağdaşmadığına inanıyorum."

"BAŞARI ORTAKSA SORUMLULUK DA ORTAKTIR"

"Bir kişinin hatasını kabul etmesi ve bedelini ödemesi, başkalarının sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Başarı ortaksa sorumluluk da ortaktır. Galatasaray'da iyi olan ne varsa birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla, hocamızla, futbolcularımızla ve büyük camiamızla başardık. Ancak işler ters gittiğinde bütün faturanın tek bir kişiye kesilmesini de kabul etmiyorum.

Ben kendi hatamın sorumluluğunu alıyorum. Peki, Galatasaray'ın değerleriyle bağdaşmayan davranışlarda bulunanlar, ortak çalışma kültürünü zedeleyenler ve yaşananlara zemin hazırlayanlar kendi sorumluluklarıyla ne zaman yüzleşecek?"

"BAŞIM DİK, VİCDANIM RAHAT"

"Görev yaptığım yaklaşık 2,5 yıllık döneme baktığımda başım dik, vicdanım rahat. İki şampiyonluk yaşadık. Sportif başarıda bayrağı yere düşürmedik. Kulübümüzün gelirlerini ve bütçesini katlayarak ekonomik anlamda çok daha güçlü bir Galatasaray tablosu ortaya koyduk.

Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz büyük transferleri ve kritik hamleleri, her daim arkamızda hissettiğimiz büyük Galatasaray taraftarının o eşsiz gücü ve sarsılmaz desteğiyle hayata geçirdik.

Bugün ayrılırken takımımızın lider konumda olması ve yeni başarılara doğru ilerlemesi, sportif ve ekonomik alanlarda aldığımız bayrağı daha da ileriye taşıdığımızın göstergesi ve benim için ayrıca bir gurur vesilesidir.

Bu başarıda emeği bulunan hocamıza, futbolcularımıza, tüm çalışma arkadaşlarıma ve bu süreçte Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu dönemlerde desteklerini esirgemeyen, sponsorluklarıyla kulübümüze değer katan ve bize güvenerek Galatasaray ailesinin bir parçası olan tüm sponsorlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu iş birliklerinin hayata geçmesinde emeği geçen, katkı sunan ve Galatasaray'a duyduğumuz ortak inancı paylaşan herkese ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Benden sonra da aynı başarı anlayışının, aynı çalışma azminin ve aynı ekonomik disiplinin sürdürülmesi en büyük temennimdir. Galatasaray'ın yalnızca bu sene değil, her sene daha da üzerine koyarak nice şampiyonluklar kazanacağına olan inancım tamdır."

"SORUN YALNIZCA KİŞİLERDE Mİ?"

"Ancak Galatasaray adına asıl konuşulması gereken mesele, yaşanan bu olayın çok daha ötesindedir. Galatasaray'da sürekli isimler değişiyor, insanlar görevlerinden ayrılıyor ama benzer sorunlar tekrar tekrar yaşanıyorsa artık dönüp aynı soruyu sormak gerekiyor: Neden?

Neden her seferinde bir kişi bütün faturayı öderken bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan anlayış ve davranışlar varlığını sürdürüyor? Sorun yalnızca kişilerde mi, yoksa bu sorunları sürekli üreten bir anlayışta mı?

Galatasaray'ın değerlerine yakışmayan davranışlar sergileyenler, kim olduğuna ve hangi makamda bulunduğuna bakılmaksızın sorgulanmalıdır.

Ben gidiyorum. Ancak benim gidişimle birlikte bu sorunlar da ortadan kalkmayacaksa asıl yüzleşilmesi gereken mesele tam olarak budur.

Galatasaray'ın menfaatlerini kişisel hesaplarının önüne koyamayan, kulübün değerlerini kendi hırslarına alet eden ve ortak çalışma kültürünü zedeleyen herkesin bu camiaya karşı sorumluluğu vardır."

"KİMSENİN YANINA KALMAZ"

"Yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen, şahsi menfaatlerini Galatasaray'ın menfaatlerinin önüne koyanların tutumlarını da camiamızın takdirine bırakıyorum.

Süreç boyunca tahrik ve yıpratmalara sessiz kalanların bugün kurumsal gelenek ve etik değerler adına hüküm vermesinin samimiyetini sorguluyorum.

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum. Yaşananlar yarına kalabilir ancak kimsenin yanına kalmaz.

Ben Galatasaray'a hizmet etmek için geldim. Bu görevi hiçbir zaman bir makam, unvan veya kişisel kazanım olarak görmedim.

İki şampiyonluk, sportif başarı ve ekonomik anlamda çok daha güçlü bir kulüp tablosuyla ayrılıyorum. Kendi hatamın sorumluluğunu alıyor ve bedelini ödüyorum.

Benden sonra görevi devralacak arkadaşlarımın da bu başarıları sürdürmesi, Galatasaray'ı daha ileriye taşıması en büyük temennimdir."

"GALATASARAY, KİŞİLERİN HIRSLARINDAN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜR"

"Çünkü aslolan Galatasaray'dır. Makamlar ve görevler geçicidir. Kişiler gelir, kişiler gider. Hiç kimse Galatasaray'dan büyük değildir.

Tüm bu süreci ilmek ilmek örüp kişisel zafer kazandığını düşünenlere kendi cümleleriyle bir hatırlatmada bulunmak isterim ki: 'Galatasaray, kişilerin hırslarından çok daha büyüktür.'"