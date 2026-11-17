Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, Galatasaray'ın da ilgilendiği futbolcu için geçtiğimiz hafta CSKA Moskova Başkanı ile görüştüğü öne sürüldü.
Ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosuna takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin, Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'ı gündemine aldığı öne sürüldü.
FENERBAHÇE'DEN CSKA MOSKOVA İLE İLK TEMAS
HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Matvey Kislyak'ı kadrosuna katmak amacıyla geçtiğimiz hafta CSKA Moskova Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerin, Rus ekibinde forma giyen genç orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başladığı ifade edildi.
EZELİ RAKİPLERİN TRANSFER HEDEFİ AYNI
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Matvey Kislyak'a Galatasaray'ın da ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, daha önce yaptığı açıklamada iki ezeli rakibin de Rus futbolcuyu takip ettiğini doğrulamıştı.
Kuzmichev, "Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin onunla ilgilendiğini biliyorum, bu doğru" ifadelerini kullanmıştı.
KISLYAK'TAN TRANSFER SÖYLENTİLERİNE YANIT
İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile gündeme gelen Matvey Kislyak, daha önce yaptığı açıklamada kendisiyle herhangi bir kulübün iletişime geçmediğini belirtmişti.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, transferine ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:
"Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum."
Transfer haberlerinin kendisinde baskı oluşturup oluşturmadığı da sorulan Kislyak, benzer iddiaların her transfer döneminde ortaya çıktığını ifade etmişti. Genç futbolcu, bu tür söylentilere alıştığını ve gelişmeleri sakinlikle karşıladığını dile getirmişti.
18 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI
CSKA Moskova'da kariyerini sürdüren Matvey Kislyak, bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada sahaya çıktı.
21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 1 kez rakip fileleri havalandırırken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.
Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kislyak'ın CSKA Moskova ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.