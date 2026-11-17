Kuzmichev, "Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin onunla ilgilendiğini biliyorum, bu doğru" ifadelerini kullanmıştı.

Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, daha önce yaptığı açıklamada iki ezeli rakibin de Rus futbolcuyu takip ettiğini doğrulamıştı.

HT Spor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Matvey Kislyak'ı kadrosuna katmak amacıyla geçtiğimiz hafta CSKA Moskova Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Matvey Kislyak (A Haber Foto Arşiv)

KISLYAK'TAN TRANSFER SÖYLENTİLERİNE YANIT

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile gündeme gelen Matvey Kislyak, daha önce yaptığı açıklamada kendisiyle herhangi bir kulübün iletişime geçmediğini belirtmişti.

21 yaşındaki orta saha oyuncusu, transferine ilişkin soruya şu yanıtı vermişti:

"Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum."

Transfer haberlerinin kendisinde baskı oluşturup oluşturmadığı da sorulan Kislyak, benzer iddiaların her transfer döneminde ortaya çıktığını ifade etmişti. Genç futbolcu, bu tür söylentilere alıştığını ve gelişmeleri sakinlikle karşıladığını dile getirmişti.

18 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI

CSKA Moskova'da kariyerini sürdüren Matvey Kislyak, bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada sahaya çıktı.

21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu, bu mücadelelerde 1 kez rakip fileleri havalandırırken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Kislyak'ın CSKA Moskova ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.