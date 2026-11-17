Fenerbahçe'de 20 yıllık dönem sona erdi! Veda mesajı geldi
Fenerbahçe'de uzun yıllar antrenörlük yapan Zeki Murat Göle, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı. Yaklaşık 20 yılını geçirdiği Fenerbahçe'ye veda eden Göle, yaptığı açıklamada kulübe başarı dileklerini iletti.
Fenerbahçe'de uzun yıllar antrenörlük görevinde bulunan Zeki Murat Göle, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını duyurdu. Yaklaşık 20 yılını Fenerbahçe'de geçiren Göle, yaptığı açıklamayla profesyonel anlamda yollarının ayrıldığını bildirdi.
ZEKİ MURAT GÖLE FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ
Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar görev yapan Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'nin kendisi için bir kulüpten çok daha fazlası olduğunu belirterek veda mesajı yayımladı.
Göle, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Hayatımın yaklaşık 20 yılını geçirdiğim, benim için bir kulüpten çok daha fazlası olan, unutulmaz anılar biriktirdiğim Fenerbahçe ile profesyonel anlamda yollarımız ayrılıyor. En büyük dileğim, Fenerbahçe'mizin daha nice şampiyonluklara ve başarılara ulaşmasıdır."