Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle (A Haber Foto Arşiv)

ZEKİ MURAT GÖLE FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar görev yapan Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'nin kendisi için bir kulüpten çok daha fazlası olduğunu belirterek veda mesajı yayımladı.

Göle, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımın yaklaşık 20 yılını geçirdiğim, benim için bir kulüpten çok daha fazlası olan, unutulmaz anılar biriktirdiğim Fenerbahçe ile profesyonel anlamda yollarımız ayrılıyor. En büyük dileğim, Fenerbahçe'mizin daha nice şampiyonluklara ve başarılara ulaşmasıdır."

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle'nin sosyal medya paylaşımı (A Haber Foto Arşiv)