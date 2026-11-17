Galatasaray'da Sallai şoku! Maç başlamadan sakatlandı
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Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, ülkesinin Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sakatlandı. Isınma sırasında arka adalesinde sorun yaşayan Sallai, Macaristan'ın ilk 11'inden çıkarıldı.
Galatasaray'a milli takımdan sakatlık haberi geldi. Sarı-kırmızılıların Macar futbolcusu Roland Sallai, Macaristan'ın Kuzey İrlanda ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'den çıkarıldı.
İŞTE SAKATLIĞI
Macaristan basınından M4 Sport'un aktardığına göre Roland Sallai'nin ısınma sırasında arka adalesi çekti.
Galatasaraylı futbolcunun sakatlığının derecesine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.