Anadolu Efes, EuroLeague'de Dubai Basketbol'a mağlup oldu!
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Dubai Basketbol'a 80-75 yenildi. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla organizasyondaki 7. mağlubiyetini yaşarken Dubai Basketbol, 8. galibiyetini elde etti.
EuroLeague'in 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Dubai Basketbol ile karşı karşıya geldi. Coca-Cola Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 80-75 kazandı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 12. maçta 7. mağlubiyetini yaşadı. Dubai Basketbol ise 8. galibiyetine ulaştı.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyotta rakibine 23-15 üstünlük sağladı.
İkinci çeyrekte toparlanan Dubai Basketbol, farkı kapatarak ilk yarıyı 42-40 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta da skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, son çeyreğe 59-55 önde girdi.
Son periyotta Anadolu Efes'in farkı kapatma çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyan Dubai Basketbol, mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.
Anadolu Efes'te Strazel, kaydettiği 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Saric 15, Dozier 10, Malcolm 9, Loyd 8, Payne 5, Papagiannis ve Ercan Osmani ise 4'er sayıyla mücadele etti.
Dubai Basketbol'da Kabengele 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Musa 14, Bacon 13 ve Petrusev 10 sayı kaydetti.
Anadolu Efes'te Saric, karşılaşmanın bitimine 2 dakika 36 saniye kala beşinci faulünü yaparak oyun dışında kaldı.
MAÇIN KÜNYESİ
Dubai Basketbol: 80 - Anadolu Efes: 75
Salon: Coca-Cola Arena
Hakemler: Gytis Villius (Litvanya), Michele Rossi (İtalya), Sergio Manuel (İspanya)
Dubai Basketbol: Bacon 13, Musa 14, Kabengele 18, Shengelia 9, Wright 4, Okobo 2, Dangubic 4, Blossomgame 2, Huertas 1, Petrusev 10, Diakite 3, Walkup
Anadolu Efes: Saric 15, Dozier 10, Malcolm 9, Payne 5, Jones, Loyd 8, Papagiannis 4, Ercan Osmani 4, Strazel 20, Yusta, Russell
1. periyot: 15-23
Devre: 42-40
3. periyot: 59-55
Beş faulle oyundan çıkan: 37.24 Saric (Anadolu Efes)