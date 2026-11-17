Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 12. maçta 7. mağlubiyetini yaşadı. Dubai Basketbol ise 8. galibiyetine ulaştı.

Dubai Basketbol-Anadolu Efes maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyotta rakibine 23-15 üstünlük sağladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Dubai Basketbol, farkı kapatarak ilk yarıyı 42-40 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta da skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, son çeyreğe 59-55 önde girdi.

Son periyotta Anadolu Efes'in farkı kapatma çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyan Dubai Basketbol, mücadeleden 80-75 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Strazel, kaydettiği 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Saric 15, Dozier 10, Malcolm 9, Loyd 8, Payne 5, Papagiannis ve Ercan Osmani ise 4'er sayıyla mücadele etti.

Dubai Basketbol'da Kabengele 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Musa 14, Bacon 13 ve Petrusev 10 sayı kaydetti.

Anadolu Efes'te Saric, karşılaşmanın bitimine 2 dakika 36 saniye kala beşinci faulünü yaparak oyun dışında kaldı.