Polonya-Türkiye maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılıklı basketlerle hızlı başlayan karşılaşmanın 4. dakikasında Türkiye, Gökşen Fitik'in serbest atışlardan kaydettiği sayılarla 12-7 öne geçti.

Üç sayılık atışlarda ve boyalı alanda uzun oyuncularını etkili kullanan Polonya, 7. dakikada skoru 17-17'ye getirdi.

Ev sahibi ekibin savunması karşısında zorlanan milliler, son dakikalarda yakaladığı seriyle 23-20 üstünlük sağladı. Sevgi Uzun'un 9 sayıyla öne çıktığı ilk periyot, Türkiye'nin 27-26 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğe Elif Bayram'ın basketleriyle etkili başlayan Türkiye, yakaladığı 6-0'lık seriyle farkı açtı. Skorun 35-28'e gelmesinin ardından Polonya, 13. dakikada mola aldı.

Ay-yıldızlıların pota altındaki etkili oyununa ev sahibi ekip, Mavunga ve Gertchen'in üç sayılık basketleriyle karşılık verdi.

Beren Burke'ün basketiyle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkaran Türkiye, 46-36 üstünlük yakaladı. Milliler, ilk yarıyı 50-38 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte iki takım da karşılıklı basketler buldu. Türkiye boyalı alanda etkili oyununu sürdürürken Polonya, üç sayılık atışlarla farkı azaltmaya çalıştı.

Ev sahibi ekibin hücumdaki etkili performansına rağmen üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, son periyoda 64-59 önde girdi.

Karşılaşmanın son çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. Periyoda hızlı başlayan Polonya, 34. dakikada Niemojewska'nın basketiyle mücadelede ilk kez öne geçti: 68-67.

Türkiye, pota altında rakibini durdurmakta zorlanırken ev sahibi ekip, etkili savunmasıyla millilerin kolay sayı bulmasını engelledi.

Son dakikalarda yeniden üstünlüğü ele geçirmek için mücadele eden Türkiye, Beren Burke'ün serbest atışlarıyla 39. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 78-77.

Ancak kalan bölümde istediği sonucu alamayan ay-yıldızlılar, büyük bölümünü önde götürdüğü karşılaşmadan 79-77 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin ikinci turunda ilk yenilgisini aldı.