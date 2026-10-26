Derbide yürekleri ısıtan görüntü! Baba Galatasaraylı, kızı Fenerbahçeli
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Sarı-kırmızılılar kazanarak puan farkını açmayı, sarı-lacivertliler ise deplasmanda galip gelerek rakibini yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmada yürekleri ısıtan bir kare ekranlara yansıdı. Galatasaraylı bir baba Fenerbahçe formalı kızıyla mücadeleyi tribünden takip etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta ağırlıyor. Saat 21.30'da başlayan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği dev derbide sarı-kırmızılı ekip, galibiyetle puan farkını artırmayı hedeflerken Fenerbahçe ise deplasmanda kazanarak zirve yarışında rakibine yetişmek istiyor.
Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada tribünlerden gelen bir görüntü ise futbolun birleştirici gücünü gözler önüne serdi. Galatasaray taraftarı bir baba, Fenerbahçe forması giyen kızıyla birlikte derbiyi tribünden takip etti.
Baba ve kızın farklı takımları desteklemelerine rağmen yan yana maçı izlediği anlar, ekranlara yansıyan renkli görüntüler arasında yer aldı.