Derbide yürekleri ısıtan görüntü! Baba Galatasaraylı, kızı Fenerbahçeli

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayan derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Sarı-kırmızılılar kazanarak puan farkını açmayı, sarı-lacivertliler ise deplasmanda galip gelerek rakibini yakalamayı hedefliyor. Karşılaşmada yürekleri ısıtan bir kare ekranlara yansıdı. Galatasaraylı bir baba Fenerbahçe formalı kızıyla mücadeleyi tribünden takip etti.