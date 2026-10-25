VakıfBank'tan Galatasaray Daikin karşısında net galibiyet! Sultanlar Ligi'nde 5'te 5
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Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-20 ve 25-22'lik setlerle kazanan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bu sonuçla VakıfBank 5'te 5 yaparken Galatasaray Daikin sezonun üçüncü yenilgisini yaşadı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde oynadığı 5 maçın tamamını kazanan sarı-siyahlı ekip, 5'te 5 yaptı. Galatasaray Daikin ise ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Caner Çildir, Bektaş Kalender
VakıfBank: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Cazaute (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Aylin Sarıoğlu Acar, Ivanovic, Brancuska)
Galatasaray Daikin: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan (Ayça Aykaç, Eylül Karadaş, Merve Tanyel, Janset Cemre Erkul, Akimova)
Setler: 25-20, 25-20, 25-22
Süre: 88 dakika (30, 28, 30)