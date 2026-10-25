VakıfBank'tan Galatasaray Daikin karşısında net galibiyet! Sultanlar Ligi'nde 5'te 5

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, sahasında ağırladığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-20 ve 25-22'lik setlerle kazanan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Bu sonuçla VakıfBank 5'te 5 yaparken Galatasaray Daikin sezonun üçüncü yenilgisini yaşadı.