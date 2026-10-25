Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde eski milli futbolcu Servet Çetin, A Spor ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların kadro kalitesinde üstün olduğunu belirten Çetin, Nathan Aké'nin sakatlığını, Lukaku-Vedat Muriqi tercihini ve iki takımın taktik planlarını değerlendirdi. Çetin, Fenerbahçe'nin olası mağlubiyetinin büyük bir yıkıma yol açabileceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak dev Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi heyecan doruğa çıkarken, her iki takımın da formasını giymiş eski milli futbolcu ve teknik direktör Servet Çetin, A Spor ekranlarında yayınlanan "Yaşasın Hafta Sonu" programında kritik maçı değerlendirdi. Karşılaşmanın taktiksel şifrelerini çözen Çetin; muhtemel 11'ler, Nathan Aké'nin sakatlığı, forvet tercihleri ve derbinin psikolojik boyutuna dair çok çarpıcı tespitlerde bulundu. SERVET ÇETİN'DEN ÇARPICI DERBİ DEĞERLENDİRMESİ "KAĞIT ÜZERİNDE GALATASARAY ÜSTÜN AMA..." Program sunucusunun Avrupa maçları sonrası takımların moral durumunu sorması üzerine değerlendirmelerde bulunan Servet Çetin, Galatasaray'ın Lille karşısındaki 4-2'lik galibiyetle moralli geldiğini, Fenerbahçe'nin ise Slavia Prag karşısında 2-0'dan 2-2'ye gelerek puan kaybetmesinin moral bozukluğu yarattığını belirterek, "Hem İsmail Hoca açısından hem Fenerbahçe açısından bu maç çok önemli. Çünkü olası bir olumsuz neticede Fenerbahçe adına işlerin karışacağı, belki hocanın bırakabileceği bir ortam da oluşabilir. Kağıt üzerine bakacak olursak kadro yapılanması ve özellikle ön hat oyuncuları anlamında Galatasaray'ın farklı özellikte oyunculara sahip olduğunu net söyleyebiliriz. Ancak ben bu maça tek maçlık olarak bakıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanında zor durumda kaldığı her dönemde maçları kazandığı bir futbol şansına da sahip. Galatasaraylı oyuncular moralmen daha iyi olsa da Fenerbahçeli oyuncuların daha iyi hazırlanacağını ve maçı daha fazla ciddiye alacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Servet Çetin (A Haber Foto Arşiv) "AKÉ'NİN YOKLUĞU BÜYÜK EKSİKLİK AMA FENERBAHÇE OYUN KURMUYOR" Sunucunun, son maçta sakatlanan Nathan Aké'nin yokluğunun Galatasaray hücum hattı karşısında nasıl hissedileceğini sorması üzerine Çetin, "Aké benim en beğendiğim stoperlerden biri; sol ayaklı olması büyük avantaj, topla ilişkileri çok iyi. Ancak Fenerbahçe geriden oyun kurma alışkanlığına ya da düşüncesine sahip olmadığı için Aké'nin bu özelliğinden zaten tam anlamıyla faydalanamıyor. Ederson gibi ayakları müthiş bir kaleci var ama ne stoperler ne 6 numara ne de 8 numara topla buluşmak istemiyor, Ederson da uzun top atmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla Aké'nin bu özelliği zaten ortadan kalkmış oluyordu. Fenerbahçe bu maçta daha doğru durup kapalı bir savunma yapacaktır. İyi mücadele eden, kesici özelliği olan bir stoper bence bu maçta Aké'nin eksikliğini giderecektir" sözleriyle durumu aktardı.

Servet Çetin (A Haber Foto Arşiv) FORVETTE LUKAKU MU, VEDAT MURİQİ Mİ? Muhtemel 11'ler üzerinden gelen forvet tercihi sorusunu yanıtlayan tecrübeli futbol adamı, Romelu Lukaku'nun tam olarak hazır olmadığını düşündüğünü vurgulayarak, "Lukaku çok beğendiğim bir oyuncu ama hazır olduğunu düşünmüyorum, hâlen kilo fazlalığı var. Gerçekten hazır bir Lukaku sırtı dönük oynayabilen, duvar olabilen, kenardan gelen toplarda etkili, vuruşları çok iyi ve inanılmaz kuvvetli bir isim. Ancak hazır değilse İsmail Hoca derbi havasını ve atmosferini daha iyi bilen, daha önce bu maçları oynamış Vedat Muriqi'i tercih edebilir. Ben Vedat Muriqi'in oynayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Galatasaray'ın son dönemde parlayan ismi Batrakov ve hücum zenginliği sorulduğunda ise Okan Buruk'un geniş bir rotasyona sahip olduğunu belirten Çetin, "Batrakov çok formda, çok beğeniyorum ve daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ancak Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye nazaran ön hatta çeşitliliği çok fazla. Barış'ı sağ beke çekip Sane veya Leao'yu kanada koyabilir, Batrakov'un yerine Sara'yı oynatabilir. Okan Hoca'nın elinde daha alternatifli bir kadro var ve sürpriz değişiklikler görebiliriz" açıklamasında bulundu. FENERBAHÇE'DE ORTA SAHA VE GEÇİŞ PLANI Fenerbahçe'nin orta sahasındaki soru işaretlerine de değinen Servet Çetin, "Fenerbahçe'nin en büyük eksilerinden biri orta saha oyuncularının kreatif olmaması. Normal şartlarda bu üçlüyü tercih etmezdim ama Galatasaray maçı olduğu için İsmail, Kante ve Guendouzi üçlüsünün oynaması daha doğru olabilir. Çünkü Fenerbahçe topa sahip olan değil, geçiş oyunu oynayan bir takım hüviyetinde. Bu üçlünün de savunması fena değil. Ön hatta Oğuz'un, Kerem'in, Greenwood'un geçiş özelliklerinden faydalanılabilir. İleride top tutabilen Vedat veya Lukaku ile top buluşturulduğunda Fenerbahçe etkili olabilir" dedi.