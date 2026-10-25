Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transfer alarmı! Arsenal ve Liverpool devrede
Galatasaray'ın 21 yaşındaki Rus yıldızı Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Barcelona ve Lille karşılaşmalarında gol sevinci yaşayan genç futbolcuyu Arsenal ve Liverpool'un takip ettiği öne sürüldü. İngiliz ekiplerinin transfer için hazırlık yaptığı belirtilirken Batrakov'un sözleşmesindeki 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi gündeme geldi.
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi performansıyla öne çıkan Aleksey Batrakov, Avrupa transfer piyasasının gündemine girdi. Sarı-kırmızılı formayla Barcelona ve Lille karşılaşmalarında fileleri havalandıran 21 yaşındaki Rus futbolcunun, Premier Lig'in iki önemli kulübü Arsenal ve Liverpool tarafından yakından takip edildiği iddia edildi.
ARSENAL VE LIVERPOOL TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
SABAH kaynaklı habere göre Arsenal ve Liverpool'un temsilcileri, Galatasaray'ın Lille ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden izledi.
İki İngiliz kulübünün yetkililerinin özellikle Aleksey Batrakov'un performansına odaklandığı ve genç futbolcudan etkilendiği belirtildi.
Batrakov'un oyununa ilişkin olumlu izlenim edinen kulüplerin transfer için girişimlerde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİNDE 55 MİLYON EUROLUK MADDE
Rus futbolcunun geleceğiyle ilgili en dikkat çekici ayrıntılardan biri de sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli oldu.
SporX'te yer alan haberde Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Batrakov'un 55 milyon euro karşılığında serbest kalmasına olanak tanıyan bir maddenin bulunduğu ifade edildi.