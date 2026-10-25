Galatasaray'da Aleksey Batrakov için transfer alarmı! Arsenal ve Liverpool devrede

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi performansıyla öne çıkan Aleksey Batrakov, Avrupa transfer piyasasının gündemine girdi. Sarı-kırmızılı formayla Barcelona ve Lille karşılaşmalarında fileleri havalandıran 21 yaşındaki Rus futbolcunun, Premier Lig'in iki önemli kulübü Arsenal ve Liverpool tarafından yakından takip edildiği iddia edildi.

SABAH kaynaklı habere göre Arsenal ve Liverpool'un temsilcileri, Galatasaray'ın Lille ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünden izledi.

Aleksey Batrakov (AA)

SÖZLEŞMESİNDE 55 MİLYON EUROLUK MADDE

Rus futbolcunun geleceğiyle ilgili en dikkat çekici ayrıntılardan biri de sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli oldu.

SporX'te yer alan haberde Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Batrakov'un 55 milyon euro karşılığında serbest kalmasına olanak tanıyan bir maddenin bulunduğu ifade edildi.