Galatasaray'da Lucas Torreira kırmızı kart gördü! 2 maç ceza alırsa Fenerbahçe derbisinde oynayamayacak
Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında Lucas Torreira, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Uruguaylı yıldızın alacağı ceza, 26 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde büyük önem kazandı. Torreira'nın 2 maç men cezası alması halinde dev mücadelede forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da Lucas Torreira, gördüğü kırmızı kartla gündeme oturdu. Uruguaylı orta saha oyuncusunun oyun dışında kalması, sarı-kırmızılı ekipte Fenerbahçe derbisi öncesi ceza endişesine yol açtı.
Yıldız oyuncu direk kırmızı kart gördüğü için kurallara göre 2 maçlık ceza alacak. Ancak nihai karar MHK'nin hafta içi açıklayacağı raporda belli olacak.
Torreira'nın alacağı cezanın süresi, dev maçta forma giyip giyemeyeceğini belirleyecek.
VAR DEVREYE GİRDİ!
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın 45. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Kasımpaşa beraberlik için baskısını artırırken maçın seyrini değiştiren pozisyon yaşandı.
63. dakikada Lucas Torreira'nın rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem Halil Umut Meler sarı kartına başvurdu. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden inceleyen Meler, kararını değiştirdi.
Sarı kart iptal edilirken Torreira doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray, karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.
Doğrudan kırmızı kartın cezasımkurallar gereği 2 maç ceza olarak belirtiliyor. Fakat asıl karar MHK'nin hafta içi yayımladığı raporda belli olacak.
TORREIRA İÇİN FENERBAHÇE DERBİSİ TEHLİKEDE
Kırmızı kartın ardından Galatasaray'da gözler Uruguaylı futbolcunun alacağı cezaya çevrildi.
Torreira'nın 2 maç men cezası alması halinde, 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği belirtiliyor.
Uruguaylı orta saha oyuncusuna yalnızca 1 maç ceza verilmesi durumunda ise derbide oynama ihtimali bulunuyor.
Bu nedenle disiplin sürecinden çıkacak karar, sarı-kırmızılı takımın derbi planlaması açısından belirleyici olacak.SÜPER LİG KARİYERİNDE BİR İLK
Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla Süper Lig kariyerindeki ilk kırmızı kartını Kasımpaşa karşılaşmasında gördü.
Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla daha önce 15 Ağustos 2023'te NK Olimpija Ljubljana karşısında oynanan mücadelede de kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
Kasımpaşa karşılaşmasında yaşanan ihraç, Torreira'nın Galatasaray kariyerindeki disiplin tablosuna yeni bir kırmızı kart olarak eklendi.