Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da Lucas Torreira, gördüğü kırmızı kartla gündeme oturdu. Uruguaylı orta saha oyuncusunun oyun dışında kalması, sarı-kırmızılı ekipte Fenerbahçe derbisi öncesi ceza endişesine yol açtı.

Yıldız oyuncu direk kırmızı kart gördüğü için kurallara göre 2 maçlık ceza alacak. Ancak nihai karar MHK'nin hafta içi açıklayacağı raporda belli olacak.

Torreira'nın alacağı cezanın süresi, dev maçta forma giyip giyemeyeceğini belirleyecek.