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Galatasaray'da Oulai sürprizi! Fiorentina'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'da Oulai sürprizi! Fiorentina'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai'yi yeniden gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, İtalya'da istediği forma şansını bulamayan 20 yaşındaki futbolcu için kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai'yi yeniden gündemine aldı.

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği 20 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu için sarı-kırmızılıların kiralama formülünü değerlendirdiği belirtildi. İtalya'da istediği forma şansını bulamayan genç futbolcunun Türkiye'ye dönmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray'da Oulai sürprizi! Fiorentina'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir - 1

ARA TRANSFERDE HAREKETE GEÇİLECEK

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, uzun süredir takip ettiği Christ Inao Oulai için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Geçen sezonun devre arasından itibaren genç futbolcuyu izleyen ve Trabzonspor ile temas kurmasına rağmen transferi gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar, bu kez farklı bir formül üzerinde duruyor.

Galatasaray'da Oulai sürprizi! Fiorentina'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir - 2

FIORENTINA'DA BEKLEDİĞİNİ BULAMADI

Sezon başında Trabzonspor'dan İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya 26 milyon euro bonservis bedeli ve 4 milyon euro şarta bağlı bonus karşılığında transfer olan Christ Inao Oulai, yeni takımında istediği süreleri alamadı.

Son karşılaşmalarda forma şansı bulamayan 20 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusunun yaşadığı durumdan memnun olmadığı belirtildi.

OKAN BURUK'UN GÖZDESİ! KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un çok beğendiği isimler arasında yer alan Oulai, sarı-kırmızılıların transfer listesindeki yerini koruyor. Galatasaray yönetiminin ara transfer döneminde Fiorentina ile masaya oturmayı planladığı ve genç futbolcuyu öncelikle kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, transferi gerçekleştirebilmek için sözleşmeye satın alma opsiyonu eklemeye de hazır olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

İtalya'da beklediği forma şansını yakalayamayan Christ Inao Oulai'nin Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin de oyuncunun bu isteğini transfer görüşmelerinde avantaja çevirmeyi hedeflediği belirtildi.

Galatasaray'da Oulai sürprizi! Fiorentina'dan ayrılıp Türkiye'ye dönebilir - 3

TRABZONSPOR DA TRANSFERDEN KAZANABİLİR

Christ Inao Oulai'nin olası transferinde eski kulübü Trabzonspor'u da ilgilendiren önemli bir detay bulunuyor. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Fildişili futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'u Trabzonspor'a ödenecek. Fiorentina'nın sezon başında 26 milyon euro garanti bonservis bedeli ödediği genç oyuncu için benzer seviyede bir ücret talep edebileceği değerlendiriliyor. Galatasaray'ın ise yüksek bonservis maliyeti nedeniyle ilk etapta kiralama seçeneğine ağırlık vermesi bekleniyor.

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