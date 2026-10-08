TRABZONSPOR DA TRANSFERDEN KAZANABİLİR

Christ Inao Oulai'nin olası transferinde eski kulübü Trabzonspor'u da ilgilendiren önemli bir detay bulunuyor. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Fildişili futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek net bedelin yüzde 10'u Trabzonspor'a ödenecek. Fiorentina'nın sezon başında 26 milyon euro garanti bonservis bedeli ödediği genç oyuncu için benzer seviyede bir ücret talep edebileceği değerlendiriliyor. Galatasaray'ın ise yüksek bonservis maliyeti nedeniyle ilk etapta kiralama seçeneğine ağırlık vermesi bekleniyor.