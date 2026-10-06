Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanın bir bölümünde takımla çalışma
Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde Victor Osimhen gelişmesi yaşandı. Bir süredir takımdan ayrı kalan Nijeryalı golcü, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalışmaya geçti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in yeniden takımla çalışmalara başlaması dikkat çekti.
Nijeryalı yıldız, antrenmanın bir bölümünde takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Osimhen daha sonra kendisi için hazırlanan özel program kapsamında bireysel çalışmaya geçti.
ANTRENMANIN BİR BÖLÜMÜNDE TAKIMLA
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
İdman üç grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Victor Osimhen'in çalışmanın bir bölümünde takımla yer alması, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı ekip adına olumlu gelişme olarak öne çıktı.
LEMINA VE GÜNAY'IN DURUMU
Galatasaray'da Mario Lemina ve Günay Güvenç antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Wilfried Singo ve Roland Sallai ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Osimhen, takım çalışmasının ardından bireysel programına devam etti.