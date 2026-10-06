Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanın bir bölümünde takımla çalışma

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde Victor Osimhen gelişmesi yaşandı. Bir süredir takımdan ayrı kalan Nijeryalı golcü, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalışmaya geçti.