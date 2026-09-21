Okan Buruk'tan milli ara sonrası kadroya operasyon: Üç isimle ilgili yeni plan!
Trabzonspor deplasmanında alınan 4-0’lık yenilginin ardından Galatasaray’da kadro değişikliği gündeme geldi. Okan Buruk’un milli ara sonrasında Osimhen, Lemina ve Singo’yu yeniden takıma dahil etmesi, Batrakov’u ilk 11’e yerleştirmesi ve Sane’yi kulübeye çekmesi bekleniyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Sporting yenilgisiyle başlayan Galatasaray, Süper Lig'de de liderlik koltuğunu Amed Sportif Faaliyetler'e kaptırdı.
Milli araya ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilmeye devam ederken teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri tartışma konusu oldu.
DEĞİŞİM KARARI
Son 4 sezonda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Galatasaray'da, Trabzonspor deplasmanında alınan 4-0'lık yenilginin ardından değişim kararı alındı.
Okan Buruk'un milli ara sonrasında kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların ilk 11'inde birçok isim değişecek.
ÜÇ İSİM DÖNÜŞ YAPACAK
Galatasaray'da ilk olarak sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun iyileşmesi bekleniyor.
Sakatlığı nedeniyle Nijerya'nın Gine ve Madagaskar ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosundan çıkarılan Osimhen'in milli ara sonrasında takıma dönmesi planlanıyor.