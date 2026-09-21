UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Sporting yenilgisiyle başlayan Galatasaray, Süper Lig'de de liderlik koltuğunu Amed Sportif Faaliyetler'e kaptırdı.

Milli araya ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilmeye devam ederken teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri tartışma konusu oldu.