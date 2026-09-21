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Okan Buruk'tan milli ara sonrası kadroya operasyon: Üç isimle ilgili yeni plan!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Okan Buruk'tan milli ara sonrası kadroya operasyon: Üç isimle ilgili yeni plan!

Trabzonspor deplasmanında alınan 4-0’lık yenilginin ardından Galatasaray’da kadro değişikliği gündeme geldi. Okan Buruk’un milli ara sonrasında Osimhen, Lemina ve Singo’yu yeniden takıma dahil etmesi, Batrakov’u ilk 11’e yerleştirmesi ve Sane’yi kulübeye çekmesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Sporting yenilgisiyle başlayan Galatasaray, Süper Lig'de de liderlik koltuğunu Amed Sportif Faaliyetler'e kaptırdı.

Milli araya ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olarak gösterilmeye devam ederken teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri tartışma konusu oldu.

Okan Buruk'tan milli ara sonrası kadroya operasyon: Üç isimle ilgili yeni plan! - 1

DEĞİŞİM KARARI

Son 4 sezonda şampiyonluğu kimseye bırakmayan Galatasaray'da, Trabzonspor deplasmanında alınan 4-0'lık yenilginin ardından değişim kararı alındı.

Okan Buruk'un milli ara sonrasında kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların ilk 11'inde birçok isim değişecek.

Okan Buruk'tan milli ara sonrası kadroya operasyon: Üç isimle ilgili yeni plan! - 2

ÜÇ İSİM DÖNÜŞ YAPACAK

Galatasaray'da ilk olarak sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun iyileşmesi bekleniyor.

Sakatlığı nedeniyle Nijerya'nın Gine ve Madagaskar ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosundan çıkarılan Osimhen'in milli ara sonrasında takıma dönmesi planlanıyor.

Okan Buruk'tan milli ara sonrası kadroya operasyon: Üç isimle ilgili yeni plan! - 3

HEDEF KASIMPAŞA MAÇI

Üç futbolcunun da sağlıklarına kavuşmaları halinde Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymeleri bekleniyor.

Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın dönüşlerine kesin gözüyle bakılırken Wilfried Singo için daha temkinli hareket edilecek. Fildişi Sahilli oyuncu, tamamen iyileşmesinin ardından takımdaki yerini alacak.

Okan Buruk'tan milli ara sonrası kadroya operasyon: Üç isimle ilgili yeni plan! - 4

BATRAKOV'A 11 MONTESİ

Teknik direktör Okan Buruk'un kadrodaki bir diğer değişikliği Aleksey Batrakov üzerinden yapması bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki yeni transferi, milli ara sonrasında yeniden ilk 11'e yerleştirilecek.

Okan Buruk'tan milli ara sonrası kadroya operasyon: Üç isimle ilgili yeni plan! - 5

SANE'YE KULÜBE GÖZÜKTÜ

Okan Buruk'un Alman futbolcu Leroy Sane'yi kulübeye çekmeyi planladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın savunma hattında da değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Buruk, milli arada yapacağı çalışmaların ardından Kasımpaşa ve Barcelona maçlarının kadrolarını şekillendirecek.

Okan Buruk'tan milli ara sonrası kadroya operasyon: Üç isimle ilgili yeni plan! - 6

DEVLER LİGİ'NDE BARCELONA SINAVI

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. 9 Ekim Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 13 Ekim Salı günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayacak. Mücadele saat 22.00'de başlayacak.

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