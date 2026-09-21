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Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sporting deplasmanındaki farklı yenilginin ardından Trabzonspor'a da 4-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri tartışma konusu oldu. Bazı yöneticiler, 4-2-3-1 sistemindeki ısrarı ve oyuncu tercihlerini eleştirerek orta sahanın güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 1

Galatasaray'da üst üste alınan ağır yenilgiler, teknik direktör Okan Buruk'un oyun planını ve kadro tercihlerini tartışmaya açtı.

Sporting deplasmanında alınan farklı mağlubiyetin etkileri sürerken Trabzonspor karşısında yaşanan 4-0'lık yenilgi, sarı-kırmızılı yönetimde de rahatsızlığa neden oldu.

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 2

YÖNETİMDEN SESLER

Bazı yöneticilerin karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un 4-2-3-1 sistemindeki ısrarını, orta saha tercihlerini ve oyuncu değişikliklerini eleştirdiği öğrenildi.

Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen'in haberine göre yöneticilerden bazıları Okan Buruk'un oyun stiline eleştiriler yağdırdı.

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 3

OKAN BURUK ELEŞTİRİ RADARINDA

Galatasaray yönetimindeki bazı isimlerin Okan Buruk'u eleştirdiğine ilişkin haber Sabah Gazetesi'nde yayımlandı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, Buruk'a yönelik eleştirilerini 9 madde altında topladığı belirtildi. Habere göre bazı yöneticilerin değerlendirmeleri şöyle:

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 4

MADDE 1 - Oyun dizilişine vurgu "Hep aynı taktikle çıkılmaz. 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz. Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı."

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 5

MADDE 2 - Maçlardaki teknik ve taktik planlama eleştirisi de geldi: "Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok, sıkıldık artık..."

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 6

MADDE 3 - Taktik değiştirmeme sorunu: "Her maça aynı taktikle çıkılmaz. Trabzon'un gücü belli, iki hızlı açık var, kontratak yaparak hücum ediyorlar."

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 7

MADDE 4 - Batrakov tercihi: "Trabzon'un orta sahasının olmadığını tüm dünya biliyor. Batrakov ile başlayıp orta sahayı üçleyebilirdi!"

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 8

MADDE 5 - İlkay Gündoğan'a şans verilmesi: "Lucas'ın yanına oyun bilgisi yüksek İlkay'ı neden düşünmüyor! Batrakov kesinlikle forvet arkasında olmalı."

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 9

MADDE 6 - Farklı formasyonlar: "Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı. Çabuk geri dönemiyor takım. Sağ bekin olmadığını görüyor, o zaman 3-4-3 de denenebilir."

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 10

MADDE 7- Singo'nun oynaması formülü "Singo dönünce 4-4-2 oynayabilir. 4-2-3-1 oynatmakta ısrar neden?"

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 11

MADDE 8 - Farklı taktik deneme isteği: "Lemina-Osimhen-Singo yoksa ve koyduğun adamlar yerlerini dolduramıyorsa aynı taktikle oynamakta ısrar etmemeli."

Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin" 12

MADDE 9 - Saha kenarında daha sakin kalması hakkında: "Her maçta kart görmeyi bırakmalı."

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