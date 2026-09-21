Galatasaray’da Okan Buruk’a sert tepki: "Prenslerinden vazgeçsin"

Sporting deplasmanındaki farklı yenilginin ardından Trabzonspor'a da 4-0 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri tartışma konusu oldu. Bazı yöneticiler, 4-2-3-1 sistemindeki ısrarı ve oyuncu tercihlerini eleştirerek orta sahanın güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Galatasaray'da üst üste alınan ağır yenilgiler, teknik direktör Okan Buruk'un oyun planını ve kadro tercihlerini tartışmaya açtı. Sporting deplasmanında alınan farklı mağlubiyetin etkileri sürerken Trabzonspor karşısında yaşanan 4-0'lık yenilgi, sarı-kırmızılı yönetimde de rahatsızlığa neden oldu.

YÖNETİMDEN SESLER Bazı yöneticilerin karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un 4-2-3-1 sistemindeki ısrarını, orta saha tercihlerini ve oyuncu değişikliklerini eleştirdiği öğrenildi. Sabah gazetesi yazarı Levent Tüzemen'in haberine göre yöneticilerden bazıları Okan Buruk'un oyun stiline eleştiriler yağdırdı.

OKAN BURUK ELEŞTİRİ RADARINDA Galatasaray yönetimindeki bazı isimlerin Okan Buruk'u eleştirdiğine ilişkin haber Sabah Gazetesi'nde yayımlandı. Sarı-kırmızılı idarecilerin, Buruk'a yönelik eleştirilerini 9 madde altında topladığı belirtildi. Habere göre bazı yöneticilerin değerlendirmeleri şöyle:

MADDE 1 - Oyun dizilişine vurgu "Hep aynı taktikle çıkılmaz. 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz. Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı."