Galatasaray’ın Macar futbolcusu Roland Sallai’den kötü haber geldi. Macaristan Futbol Federasyonu, 29 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlık nedeniyle milli takımın aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Sallai, Trabzonspor karşılaşmasının 74. dakikasında oyundan alınmıştı.

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, yaşadığı sakatlık nedeniyle Macaristan Milli Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.



Macaristan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Sallai'nin sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosunda yer alamayacağı belirtildi.



Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 74. dakikasında yerini Kazımcan Karataş'a bırakmıştı.