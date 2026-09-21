Ancak Galatasaray'ın savunmada yaptığı hatalar ve Trabzonspor'un etkili hücumları, milli kalecinin zorlu bir karşılaşma geçirmesine neden oldu. Uğurcan'ın performansındaki düşüş, maçın ardından sosyal medyada da eleştirilerin odağına yerleşti.

Geçen sezon Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, eski takımına karşı ilk kez Papara Park'ta sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

REKOR TRANSFER BEDELİ

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor'a 27,5 milyon euro ve KDV ödeneceğini açıklamıştı. Yüksek bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı kadroya katılan milli kaleciden beklentilerin büyük olması, son dönemdeki istatistiklerin daha fazla tartışılmasına yol açtı.

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin, milli ara öncesinde savunmada yaşanan sorunlara nasıl çözüm bulacağı merak konusu oldu.