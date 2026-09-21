-°C
CANLI YAYIN

Galatasaray’da Uğurcan Çakır alarmı! 13 şutta 9 golü kalesinde gördü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Galatasaray’da Uğurcan Çakır alarmı! 13 şutta 9 golü kalesinde gördü

Trabzonspor deplasmanından ağır yenilgiyle ayrılan Galatasaray’da milli kaleci Uğurcan Çakır’ın son dönemdeki performansı tartışmaya açıldı. Sarı-kırmızılıların oynadığı son 4 resmi karşılaşmada Uğurcan’ın kalesine gelen 13 isabetli şutun 9’u golle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında eski takımı Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda alınan sonucun yanı sıra milli kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı da gündeme geldi.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır alarmı! 13 şutta 9 golü kalesinde gördü - 1

SON 4 MAÇTA KALEYE 13 İSABETLİ ŞUT

Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ın forma giydiği son 4 resmi karşılaşmasındaki savunma rakamları sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.

Bu müsabakalarda rakip takımlar Galatasaray kalesine toplam 13 isabetli şut çekti. Milli kaleci, bu şutların yalnızca 4'ünde gole izin vermedi.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır alarmı! 13 şutta 9 golü kalesinde gördü - 2

13 ŞUTUN 9'U GOL OLDU

Uğurcan Çakır'ın kalesine gelen 13 isabetli şutun 9'u ağlarla buluştu. Böylece sarı-kırmızılı ekip, milli kalecinin görev yaptığı son 4 resmi karşılaşmada toplam 9 gol yedi. Bu süreçte ortaya çıkan düşük kurtarış oranı, tecrübeli file bekçisinin performansını tartışmaya açtı. Takvim'in aktardığı istatistiklere göre, Uğurcan bu dönemde kalesine gelen isabetli şutların yaklaşık yüzde 69'unda gole engel olamadı.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır alarmı! 13 şutta 9 golü kalesinde gördü - 3

TRABZONSPOR MAÇINDA GÖZLER ONDAYDI

Geçen sezon Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, eski takımına karşı ilk kez Papara Park'ta sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.

Ancak Galatasaray'ın savunmada yaptığı hatalar ve Trabzonspor'un etkili hücumları, milli kalecinin zorlu bir karşılaşma geçirmesine neden oldu. Uğurcan'ın performansındaki düşüş, maçın ardından sosyal medyada da eleştirilerin odağına yerleşti.

Galatasaray’da Uğurcan Çakır alarmı! 13 şutta 9 golü kalesinde gördü - 4

REKOR TRANSFER BEDELİ

Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın transferi için Trabzonspor'a 27,5 milyon euro ve KDV ödeneceğini açıklamıştı. Yüksek bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı kadroya katılan milli kaleciden beklentilerin büyük olması, son dönemdeki istatistiklerin daha fazla tartışılmasına yol açtı.

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin, milli ara öncesinde savunmada yaşanan sorunlara nasıl çözüm bulacağı merak konusu oldu.

Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor
Sonraki Haber
Galatasaray'da 60 yıl sonra ortaya çıkan tablo! Trabzonspor yenilgisi sonrası savunmada alarm zilleri çalıyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın