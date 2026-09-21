Galatasaray’da Uğurcan Çakır alarmı! 13 şutta 9 golü kalesinde gördü
Trabzonspor deplasmanından ağır yenilgiyle ayrılan Galatasaray’da milli kaleci Uğurcan Çakır’ın son dönemdeki performansı tartışmaya açıldı. Sarı-kırmızılıların oynadığı son 4 resmi karşılaşmada Uğurcan’ın kalesine gelen 13 isabetli şutun 9’u golle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında eski takımı Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda alınan sonucun yanı sıra milli kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı da gündeme geldi.
SON 4 MAÇTA KALEYE 13 İSABETLİ ŞUT
Galatasaray'ın Uğurcan Çakır'ın forma giydiği son 4 resmi karşılaşmasındaki savunma rakamları sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi.
Bu müsabakalarda rakip takımlar Galatasaray kalesine toplam 13 isabetli şut çekti. Milli kaleci, bu şutların yalnızca 4'ünde gole izin vermedi.
13 ŞUTUN 9'U GOL OLDU
Uğurcan Çakır'ın kalesine gelen 13 isabetli şutun 9'u ağlarla buluştu. Böylece sarı-kırmızılı ekip, milli kalecinin görev yaptığı son 4 resmi karşılaşmada toplam 9 gol yedi. Bu süreçte ortaya çıkan düşük kurtarış oranı, tecrübeli file bekçisinin performansını tartışmaya açtı. Takvim'in aktardığı istatistiklere göre, Uğurcan bu dönemde kalesine gelen isabetli şutların yaklaşık yüzde 69'unda gole engel olamadı.