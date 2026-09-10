Toplantıya girdiğinde sinirli olduğu görülen tecrübeli teknik adam, "Birçok şey söyleyeceğim. Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Hepsini söylemem gerek. Rakibimi tebrik ediyorum. Bu söylediklerimin onlarla hiçbir ilgisi yok, sonuçta çıkıp oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle alakası yok. Ancak çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var." diye konuştu.

"RAKİP BİZDEN İYİ OYNADI"



Okan Buruk, maçın kırılma anının hatalı verilen penaltı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Çok iyi başladığımız, rahat götürdüğümüz maç var. İlk yarıda açık ara çok daha iyiydik. Kalemize gelen ilk ve son top gol oldu. İkinci yarı, olmayan penaltı bizim için kırılma noktasıydı. Oyuncularımın özgüveni düştü. Kendi sahasında oynayan rakibimize de özgüven verdi, 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar. Rakibimi tebrik ediyorum. Onlarla ilgili bir şey yok ama bizim açımızdan Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmaması gereken hakem hataları oyunu değiştirdi. Ne olursa olsun 2-1'den sonra daha iyisini yapabilirdik ama çok çabuk kırıldık. Bazen hakemleri de yenmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için çaba sarf edebilirdik ama rakibimiz bizden iyi oynadı."