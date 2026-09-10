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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sert tepki: 'VAR bugün hiçbir şeye karışmadı, hakem maçı etkiledi'

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sert tepki: 'VAR bugün hiçbir şeye karışmadı, hakem maçı etkiledi'

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar Lisbon'da oynanan maçta rakibine 3-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk ve takımın kaptanı Yunus Akgün, maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Okan Buruk, özellikle hatalı hakem kararlarına değindi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda 3-1 yenildikleri Sporting maçının Norveçli hakemi Espen Eskas ile Alman Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Christian Dingert'i eleştirdi.

Buruk, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sert tepki: 'VAR bugün hiçbir şeye karışmadı, hakem maçı etkiledi' - 1

"KEŞKE O DA MAÇA GELSEYDİ"

Toplantıya girdiğinde sinirli olduğu görülen tecrübeli teknik adam, "Birçok şey söyleyeceğim. Bugün futbolun dışından birçok şey oldu. Hepsini söylemem gerek. Rakibimi tebrik ediyorum. Bu söylediklerimin onlarla hiçbir ilgisi yok, sonuçta çıkıp oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle alakası yok. Ancak çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça doğrudan etki eden bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Kendisi hiçbir şeye karışmadı. Keşke o da maça gelseydi ve hem kırmızı kartı hem de penaltının olmadığını hakeme bildirseydi. Verilmeyen birçok sarı kart var." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sert tepki: 'VAR bugün hiçbir şeye karışmadı, hakem maçı etkiledi' - 2

"RAKİP BİZDEN İYİ OYNADI"

Okan Buruk, maçın kırılma anının hatalı verilen penaltı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok iyi başladığımız, rahat götürdüğümüz maç var. İlk yarıda açık ara çok daha iyiydik. Kalemize gelen ilk ve son top gol oldu. İkinci yarı, olmayan penaltı bizim için kırılma noktasıydı. Oyuncularımın özgüveni düştü. Kendi sahasında oynayan rakibimize de özgüven verdi, 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar. Rakibimi tebrik ediyorum. Onlarla ilgili bir şey yok ama bizim açımızdan Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmaması gereken hakem hataları oyunu değiştirdi. Ne olursa olsun 2-1'den sonra daha iyisini yapabilirdik ama çok çabuk kırıldık. Bazen hakemleri de yenmeniz gerekiyor. Bunu yapmak için çaba sarf edebilirdik ama rakibimiz bizden iyi oynadı."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sert tepki: 'VAR bugün hiçbir şeye karışmadı, hakem maçı etkiledi' - 3

"GEÇEN SEZON DA BÖYLEYDİ"

Maçın ardından Galatasaray'ın kaptanı Yunus Akgün de karşılaşma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

basın toplantısında Yunus, "Açıkçası hafta içi çok iyi hazırlanmıştık. Tamamen topa hakimdik ve oyun istediğimiz gibi gidiyordu. 1-0 öne geçtik ama ardından geçişten bir gol yedik. Hocamız geçişlerde çok iyi oldukları konusunda bizi çok uyarmıştı. Golü yedikten sonra hakemin verdiği kararlar bizi etkiledi. Batrakov'un bir pozisyonu var. Rakibin ayağı çok yukarıda ve kramponunun altı arkadaşımıza geldi. Bence kırmızı karttı. İkinci yarı penaltı kararı var. Hakem maçın önüne geçti. Topa sahiptik ve oyunu biz yönlendiriyorduk. Basit hatalar ve hakem kararları mağlubiyete neden oldu. Bundan sonra vereceğimiz reaksiyon çok önemli. Geçen sezon da böyle kötü başlayıp reaksiyon vermiştik. Bugünkü sonucu tersine çevirebileceğimizi düşünüyorum. Bu kalitemiz ve gücümüz var." şeklinde konuştu.

Hakem kararlarının takımın konsantrasyonunu etkilediğini belirten Akgün, "Oyuna ortaktık ve maç 1-1'di. Yanlış bir penaltı kararı verildi. Ardından frikikten gol yedik. Bundan sonra düştük. Biz Galatasaray'ız. İyi reaksiyon vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan sert tepki: 'VAR bugün hiçbir şeye karışmadı, hakem maçı etkiledi' - 4

"DAHA GÜÇLÜ BİR GALATASARAY"

Yunus Akgün, sakat oyuncuların eksikliğinin kendilerini etkileyip etkilemediğine ilişkin soruya, "Lemina, Osimhen ve Abdülkerim ağabey bizim için çok önemli oyuncular. Bize önemli katkılar verdiler ama onlardan ziyade bugün de iyi başladık. Her şey istediğimiz gibiydi. Hakem hatalarından dolayı bu sonuç ortaya çıktı. Üzgünüz ama önümüzde çok maç var. Geçen sezon da kötü başlayıp iyi reaksiyon vermiştik. Sakatlığı bulunan arkadaşlar döndüğünde daha güçlü bir Galatasaray olacaktır." yanıtını verdi.

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