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Galatasaray Sporting'e karşı 3-1 kaybetti": Yazarlardan maçın değerlendirmesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk maçında deplasmanda Sporting'e konuk oldu. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta sarı-kırmızılılar sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Okan Buruk'un sahaya sürdüğü ilk 11 tercihi ve hakem Espen Eskas'ın tartışmalı kararları spor yazarları gözünden mercek altına alındı. İşte detaylar...

Galatasaray Sporting'e karşı 3-1 kaybetti": Yazarlardan maçın değerlendirmesi 1

MAÇTAN NOTLAR

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvasındaki 19. sezonuna başlayan Galatasaray, ilk müsabakasına başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda çıktı.

Mücadeleye iyi başlayan "Cimbom" 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk 10 dakikada oyunun hakimi olan ve pozisyonlara giren Galatasaray, daha sonra kontrolü rakibine kaptırdı. Yeşil-beyazlı ekip, Geny Catamo'nun 27. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Sporting'in beraberlik golünden sonra dengeli geçen mücadelede sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ile 37. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadı. Başka gol sesi çıkmayınca ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, karşılaşmanın ikinci yarısında rakibinin geri dönüşüne engel olamadı. Maçın 57. dakikasında Luis Suarez'in penaltı golüyle 2-1 geri düşen sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Rodrigo Zalazar'ın frikikten kaydettiği golle sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Galatasaray Sporting'e karşı 3-1 kaybetti": Yazarlardan maçın değerlendirmesi 2

SEZONUN İLK YENİLGİSİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sezon Sporting maçına kadar tüm karşılaşmalarına Trendyol Süper Lig'de çıkan Galatasaray, söz konusu 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Süper Lig'deki son 3 maçı kazanan Okan Buruk'un öğrencileri, Sporting yenilgisiyle hem bu sezonki ilk mağlubiyetlerini yaşadı hem de galibiyet serilerini sürdüremedi.

İşte spor yazarlarının Sporting - Galatasaray maçı hakkındaki düşünceleri...

Galatasaray Sporting'e karşı 3-1 kaybetti": Yazarlardan maçın değerlendirmesi 3

ÖMER ÜRÜNDÜL: "NET KIRMIZI VERİLMEDİ"

"Galatasaray dün gece çok iyi bir ilk 45 dakika oynadı. Topa sürekli sahip olarak hem kontrolü elde tuttular hem de hücum girişimlerinde bulundular. Ayrıca en büyük artı bu yarıda rakibe hiç geçiş oyunu şansı vermemekti. Bunun yanında baktığımızda iki eleştirilecek nokta var. Biri, bu kadar üstün oyunda rakip kaleye dahi gelemezken yenen basit gol, ikincisi de Sane'nin kaçırdığı çok net fırsat. Bunlar oyun açısından ortaya çıkanlar. Ama bir de maçın kaderini etkileyen hakem olayı var. Rakip oyuncunun net kırmızı kart görmesi gereken pozisyonda, VAR uzun uzun düşündükten sonra hakemi incelemeye bile çağırmadı. İkinci yarıda ise çok dikkat etmek gerekirdi. Çünkü Avrupa takımları kondisyon açısından bizden ilerideler. İlk yarıya göre ikinci yarıya daha temkinli başlamak gerekirdi ancak rakip arka arkaya etkili çıkışlarla önce skor avantajı yakaladı, sonra da mükemmel bir frikik golü attı. Bu Galatasaray için ümitlerin söndüğü andı. Hatta iki farktan sonra Sporting dördüncü golü de bulacak ortamlar yakaladı. Sonrasında ise işi rölantiye alıp garantili skoru koruma yoluna gittiler. Bu durumda da Galatasaray, son 15 dakika bir baskı kurdu ama pozisyon çıkaramadı ve sonuca razı olmak zorunda kaldı. Takımın geneline baktığımızda herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Barış, Toreira ile birlikte en çok koşan, çalışan oyuncuydu ancak santrfor özelliği olmaması daha iyisini yapmaya elvermedi. Kanada geçtikten sonra daha faydalı oldu. Leao da birkaç girişim yaptı ama çıkardığı toplar kalabalık içinde yerini bulmadı. Ben Batrakov'un bundan sonra Galatasaray'a faydalı olacağı görüşündeyim."

Galatasaray Sporting'e karşı 3-1 kaybetti": Yazarlardan maçın değerlendirmesi 4

BÜLENT TİMURLENK: "OKAN BURUK'TAN POZİTİF KATKI YOK"

"Jakobs'u stoperde, Eren'i sol bekte, Yunus'u sol kanatta, Barış'ı en önde kullanmak Galatasaray'ın ideal 11'inden 4 taşı yerinden oynatmak demek. Taşları yerinden oynayan takımların mekaniği bozulur ama G.Saray dün gece Lizbon'da kusursuz çalışan bir makine gibi başladı. İki sezon önce Kadıköy'de Mourinho'ya karşı Yunus'u sol kanatta sahaya çıkarıp orta sahanın artı bir adamı olarak konumlandıran Okan Buruk, benzer bir tercihi dün Sporting'e karşı uyguladı. Bu da G.Saray'a hem topa sahip olmayı hem de rakibin geçiş hücumlarını önlemeyi sağladı. Ev sahibinin tutuk başladığı bir maçta 1-0 öne geçmek ve oyunun momentumunu elinde tutarken ikiyi bulmamak elbette talihsizlik ama Portekizliler, dişe dokunur tek hücumlarında kolay bir golle beraberliği buldular. Leroy Sane'nin kaçırdığı çok net pozisyon gol olsa Galatasaray, devreye de önde giderdi. İkinci yarı Frankfurt benzeri bir kâbus yaşadı Galatasaray. 46'dan itibaren 1-1'i koruma amaçlı bir kafa vardı. Topa sahip olmayı kaybettiler. Penaltı ağır bir karar olabilir, üstüne bir de çıkması çok ama çok zor bir frikik. Okan Buruk ikinci yarıda değişikliklerle pozitif hiçbir katkı veremedi takımına. Ligde 4 maçta yenilen 6 golün bir devam istatistiğidir Lizbon'da yenilen 3 gol. İlk yarı bittiğinde bir puan yetmez denilen oyundan son düdükle 3 puanı bırakmak çok ama çok düşündürücü. Galatasaray adına dün geceki karşılaşmada sahanın adamı Lucas Torreira oldu."

Galatasaray Sporting'e karşı 3-1 kaybetti": Yazarlardan maçın değerlendirmesi 5

SERKAN KORKMAZ: "NEREDEN NEREYE"

"Eksik Galatasaray'da Okan Buruk'un ilk on birinde yeni transferlerden sadece Batrakov'un olması çok dikkat çekiciydi. İlk yarıyı Lizbon'da domine etmeyi başarmak önemliydi. Biz onlara göre daha baskılıydık ama ilk 45 dakikada gelen karşılıklı iki gol de dahil olmak üzere tek net gol pozisyonu skor 1-1 iken Sane'nin kaçırdığıydı.

Kornerlerden, taçlardan gol yiyerek sezona giren Cimbom golünü taçtan bulmuştu. Bizim yediğimiz goldeyse günün kötülerinden Sara ile acemi Şampiyonlar Ligi topçusu Batrakov evlere şenlik hatalara imza attılar.
Barış Alper etkisizdi ve Osimhen'in yokluğunda Leao'ya duyulan ihtiyaç her geçen dakika artıyordu.
Böylesine oynanmış bir ilk devreyi önde kapatabilmeyi başarmalıydık.
57. dakikada yine vahim bir pozisyon hatası ve top kaybıyla rakibe hediye ettiğimiz penaltı umutlarımızı mum gibi eritmeye başladı.
Sonraki değişiklikte sosyal medyada uzunca bir süredir hedef gösterilen Sane'nin oyundan alınmasını kınıyorum. Sahadaki en iyi iki futbolcuyu; Sane ile Leao'yu birlikte izleme şansımız resmen elimizden alındı. Sahada Batrakov, Yunus ve Barış çok mu iyi şeyler yapıyordu da oyundan alınan Sane oluyordu?
Leao girene kadar sahadaki en iyi topçu oydu. Gerçekten inanılmaz.
Dilim varmıyor ama Sane'nin yüzü belli ki çok yumuşak. Ödenen bedelse çok ağır oldu. Muazzam bir frikik golüyle farkı ikiye çıkardıklarında Okan Hoca elindeki tek gerçek golcüyü sahaya sürmeyi akıl etti. Maçın kaybedileceği kesinleşince "varlığı dert, yokluğu yara" haline getirdiği İlkay'ı bile oyuna aldı Okan Hoca. Nhaga ve Ugochukwu ile aynı seviyede görülmek ne hazin; Batrakov'un yedeği bile görülmeyen İlkay için.
Neyse ki taraftar isteğiyle, zorla alınmış Lemina sakattı da onunla ilgili tuhaf bir tasarrufa gitmek zorunda kalınmadı. Galatasaray, rahat kazanabileceği bir maçı ezile ezile kaybetti. Çok üzücü."

Galatasaray Sporting'e karşı 3-1 kaybetti": Yazarlardan maçın değerlendirmesi 6

LEVENT TÜZEMEN: "HAKEMLER VE OKAN BURUK"

"Maçın Norveçli hakemi Eskas ile VAR'ın Alman hakemi Dingert adaletli kararlar vermedi. Altimira'nın, Batrakov'un karnına attığı tekme net kırmızı karttı. Eskas, sarı gösterdi. Altimira da sevinçten hakemi alkışladı. Luis Suarez'e Eskas'ın çaldığı penaltı saçmaydı ama VAR'daki Alman Dingert, "Gel Norveçlim pozisyonu incele" bile demeyip kararı onayladı. İğneyi hakemlere batırdık, çuvaldızı da Okan Buruk'a batıracağız. Galatasaray 2-1 geriye düşüyor, Leao giriyor; skor 3-1 olunca Deniz Gül'ü oyuna atıyor. Oysa 1-1'lik skorla devreye Galatasaray girdiğinde oyunda sırıtan iki futbolcu vardı; Biri Leroy Sane, diğeri de kaptan Yunus. Bu ikili, top ayaklarına geldiğinde oynuyor ama rakibe gölge savunma yapıyordu. Aslında Galatasaray sahada 11 kişiydi ama 9 kişi oynuyordu. Skor rehavet yaratmamalı, bir teknik adam oyunu doğru okumalı. Devre arasında oyuncu değişmez diye bir kural mı var? Sane müthiş bir pozisyonda golü resmen harcadı. Yunus da birçok pozisyonda devamlılık gösteremedi. Hamleleri Okan hoca, maalesef Galatasaray geriye düştükten sonra yaptı. 85. dakikada Nhaga, İlkay ve Ugochukwu'nun oyuna girmesi ise komediydi. Devler Ligi bu tür hataları kabul etmiyor. Sporting'in ilk golünde Sane, Zalazar'ı kovalamadı. Kaleci Uğurcan'a saygı duyuyorum ancak sezona maalesef çok iyi başlayamadı. Her maçta ciddi hatalar yaptı. Sporting önünde de hep riskli oynadı. Futbolda basit oynayacaksın. Galatasaray, puan alacağı maçta hakemlerin hataları, Okan hocanın geç hamleleri yüzünden Lizbon'da mağlup oldu. Galatasaray'da kaybetmeye isyan eden, ayakta kalan ve çok çalışan tek isim Toreira oldu."

Galatasaray Sporting'e karşı 3-1 kaybetti": Yazarlardan maçın değerlendirmesi 7

ZEKİ UZUNDURUKAN: "ESPEN ESKAS 3 - 1 GALATASARAY"

"Galatasaray, Jose Alvalade Stadı'nda harika bir maç başlangıcına imza attı. Osimhen ve Lemina'nın yokluğunda formda Sporting Lizbon karşısında Galatasaray'ın bu tahrip gücü yüksek futbolu, Sporting taraftarlarını bile şok etti. İlk 15 dakikada Lizbon ekibini kalemizden uzak tuttuk. Hatta ilk 15 dakikayı tek kale oynadık. Bu rakibi boğan baskımız golü de getirdi. Bir anda öne geçtik. Çünkü o dakikalarda sahada sadece Galatasaray vardı. Atom karınca Torreira'nın vuruşu ve İnacio'nun kendi kalesine attığı golle coştuk, sevinçten ayaklarımız adeta yerden kesildi. Şampiyonlar Ligi'nin abisi Galatasaray, yine tecrübesini konuşturdu ve müthiş bir maç başlangıcı ile rakibin gözünü korkuttu. Maçın 20. dakikasından sonra kalemizde 10 dakikalık bir baskı kuran Sporting, Catamo ile skoru eşitledi. Golden sonra tekrar gaza basan ve rakip kalede net pozisyonlar bulan yine Galatasaray'dı. İlk yarıda Sane ile öyle net bir gol pozisyonu yakaladık ki... Ama Sane topa kötü vurunca tekrar öne geçme fırsatını kaçırdık. Maçın hakemi Espen Eskas, Batrakov'a Altimira'nın yaptığı sert faulde (Batrakov'un karnına tekme attı) kırmızı kartı atladı. Sadece sarı gösterdi. Yuh artık! Bu pozisyon nasıl sarı ile geçiştirilir biri bana anlatsın! Buz gibi kırmızı karttı pozisyon. Daha 22. dakikada 10 kişi kalacaktı Sporting! Bir hakem faciası daha! Okan Buruk'un maçtan önce açıkladığı ilk 11 çok tartışıldı. Özellikle sol stoperde Jakobs tercihi şaşırttı. Dün gece Abdülkerim'in görev bölgesinde oynayan Jakobs ilk yarıda fena değildi. Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki süper transferi Leao'nun maça yedek başlaması ise yine tartışma konusu oldu. Sakat olan Osimhen ve Lemina'nın yerine ise Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz görev aldı.

İlk yarıda çok iyi bir Galatasaray izledik. Rakibi kalemizden uzak tuttuk. Çok hızlı atağa çıktık. Orta sahamızı kalabalık tuttuk. Savunmamızı önde kurarak oyunun boyunu daralttık. İlk 45'te Okan Buruk'un bütün oyun planları tuttu. Ama ikinci yarıya Leao ile başlamamız gerekirdi. Sane ilk yarıda etkisizdi. Çıkar Sane'yi, al Leao'yu Okan hocam. Ama Okan Buruk, Leao'yu Galatasaray geriye düştükten sonra oyuna aldı. İş işten geçtikten sonra yani! Bu arada Sporting Lizbon'un ikinci yarıda kazandığı penaltı, tamamen hakemin uydurduğu basit ötesi bir penaltıydı. Jakobs'un pozisyonda Suarez'e bir müdahalesi ya da bir faulü yoktu. Uğurcan Çakır'ın da rakibe bir teması yoktu. Rezalet bir penaltı.

İlk yarıda Sporting'i 10 kişi bırakmayan hakem Espen Eskas, ikinci yarıda da bir uyduruk penaltı düdüğü ile Galatasaray'ı resmen yaktı. Yazık oldu Galatasaray'ın emeklerine. Yazık oldu Galatasaray'ın alın terine. Ah Okan hocam ah! Neden Leao ile bu maça başlamadın ki... Adamların yaz transfer döneminde aldıkları oyuncular dünkü maça damgalarını vurdu. Zalazar'ın serbest vuruş golü neydi öyle! Galatasaray da beş transfer yaptı ama ilk 11'de sadece Batrakov vardı. Batrakov da sıradan bir futbol oynadı. Yıldız transferi Leao da maça kulübede başladı. İlk yarıdaki güzel oyunumuzun hakkı bu olmamalıydı. Ama sahada 12 kişi ile mücadele eden bir Sporting vardı. Hakem de Sporting forması giymiş gibiydi. Bir martı uçak düşürür! Bir hakem de bir takımı yakar, diğer takıma hayat verir! Dünkü maç tam da böyle bir maç oldu. Ne diyelim artık. Kötü bir başlangıç oldu. Nazar boncuğu olsun! Ama ders çıkaralım bu maçtan!"

Galatasaray Sporting'e karşı 3-1 kaybetti": Yazarlardan maçın değerlendirmesi 8

MUSTAFA ÇULCU: "İKİNCİ İVAN BEBEK FACİASI"

"Galatasaray, doğru baskı yaparak istekli oynadığı ilk yarıda taç atışından gelen golle öne geçti. Torreira tam bir istikrar abidesi. Sporting'in beraberlik golünde Catamo, 7 Galatasaraylı arasından vurdu! İkinci yarıda yaş ortalaması 23.6 olan Sporting topa sahip olunca tempo yapmaya başladı. Bu tempo Galatasaray'a iyi gelmedi. Geceye berbat bir hakem ve VAR performansı damga vurunca mağlubiyet kaçınılmaz oldu.
Norveçli Espen Eskas, 38 yaşında elit kategori hakemi. Şampiyonlar Ligi 17 maç, Avrupa Ligi 9 maç, Konferans Ligi 7 maç, son Dünya Kupası'nda 2 maç tecrübesine sahip lakin bu maçta kariyerini inkar edercesine berbat bir yönetim sergiledi. 2. dakikada İnacio'nun Barış'a kontrolsüz hareketini sarı yerine sözlü geçmesine saygı duyduk ancak 22'de top yukarıda Batrakov'un kafasındayken Altimira'nın dalak, böbrek acımasız ve gaddarlık içeren karnına girişi, sahada kırmızı kart olmalıydı ancak sarı ile geçiştirdi. VAR'a yaslandı, o da sessiz kaldı. 43'te elini rakibin yüzüne illegal kullanımdan Sanchez'e çıkması gereken kart, Suarez'e çıktı. 54'te kaleci Uğurcan yattı, uzandı, Suarez ile karşı karşıya ama teması yok. Pozisyona yetişen Jakobs, ayağını sokup topu faulsüz aldı. Takılan Suarez yere düştü, Espen Eskas penaltıyı verdi. Alman Chirstian Dingert zaten berbat bir VAR. O da karışmadı! Roberto Rosetti'nin VAR için "Clear Line" mottosu bu pozisyonlardan sonra "Bed Line" oldu. Kartlarla maçı toparlamaya çalıştı ama geçmiş ola. Avrupa'da ikinci bir İvan Bebek faciası yaşandı."

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