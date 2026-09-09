İLK YARI

3. dakikada Sara, sağdan kullandığı kornerde topu ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda bulunan Sallai'ye gönderdi. Macar futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un soldan ceza sahasına uzun kullandığı taç atışında Sanchez'in vurduğu topu, kaleci Rui Silva çizgiden çıkardı. Altıpas içinde pozisyonu takip eden Torreira'nın vuruşunda Inacio'ya da çarpan meşin yuvarlağa Rui Silva bir kez daha müdahale etti. Ancak Norveçli hakem Eskas, topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta noktayı gösterdi: 0-1.

7. dakikada Batrakov'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sara'nın zayıf olan sağ ayağıyla çıkardığı şutta top, kaleci Rui Silva'da kaldı.

27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Hızlı gelişen Sporting atağında ceza sahası sağ tarafında son çizgiye yakın topla buluşan Araujo ortasını yaptı. Savunmada Sara'nın dokunduğu top, penaltı noktası gerisindeki Catamo'nun önünde kaldı. Batrakov ile girdiği ikili mücadelede meşin yuvarlağı önüne almayı başaran Catamo, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sane, pasını ceza yayı gerisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu yay içindeki Barış Alper Yılmaz'a vererek koşusuna devam etti. Milli futbolcu, takım arkadaşının yeniden kendisine vermek istediği topu ıskaladı. Ancak meşin yuvarlak ceza sahasının sağındaki Sane'ye geldi. Bir rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Alman futbolcunun şutunda top uzak köşeden az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, 1-1 sona erdi.