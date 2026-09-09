Yaz transfer döneminde Galatasaray 'ın gündemine gelen İsviçre ekibi Sion'un genç golcüsü Winsley Boteli için dikkat çeken bir açıklama geldi. Sion Başkanı Christian Constantin, sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcu için yüksek bir bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi ancak kendi insiyatifiyle transferin durduğunu çünkü Galatasaray'ın oyuncu için doğru bir kulüp olmadığını düşündüğünü belirtti.

GALATASARAY 30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMIŞTI

Sion Başkanı Christian Constantin, Galatasaray'ın Winsley Boteli transferi için 30 milyon euro seviyesindeki bir rakamı gözden çıkardığını açıkladı.

Constantin, "Galatasaray, böyle bir bedeli (30 milyon euro) değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

"Birincisi Winsley'in bu yaz hiçbir yere gitmeyeceğini söylemiştim. İkincisi ise Galatasaray'ı çok seviyorum ama kariyerinin bir sonraki kulübü için doğru adres değil. Menajerine ve babasına, Winsley için tutarlı bir kariyer planı hazırlayacağımıza söz verdim. Bu, bir sonraki kulübünü seçerken çok iyi düşünmesi gerektiği anlamına geliyor. Sürekli değişikliklerin yaşandığı ve kadrosu aşırı geniş olan Galatasaray, onun için doğru bir yer değil."

20 yaşındaki santrfor için Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın da Sion'a teklif yaptığı belirtildi.