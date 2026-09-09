Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda?
Sporting Lisbon ile Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek. Espen Andreas Eskas tarafından yönetilen Sporting Lisbon-Galatasaray maçı, Estadio Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak. Sporting Lisbon-Galatasaray maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele etme hakkı kazandı. "Devler Ligi" arenasında daha önce 18 sezon boy gösteren Galatasaray, Sporting karşılaşmasıyla birlikte organizasyondaki 19. sezonuna başlayacak.
Sporting Lisbon-Galatasaray maçını www.ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Maç, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.
İşte Sporting - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri:
MUHTEMEL 11'LER
Sporting: Rui Silva, Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo,Doumbia, Sergi Altimira, Catamo, Zalazar, Flavio Gonçalves, Suarez
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Sane, Barış Alper Yılmaz
GALATASARAY'DA BU ÜÇLÜ YOK
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk hafta maçına 3 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile oynanan mücadelede kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, Sporting karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği mücadelede görev alamayacak.
CİMBOM'DA HEDEF KALDIĞI YAERDEN DEVAM ETMEK
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılı performansın üzerine çıkmayı hedefliyor.
Geçen sezon "Devler Ligi" lig etabında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, topladığı 10 puanla 20. sırada yer alarak tur atladı.
Son 16 turu play-off aşamasında İtalya temsilcisi Juventus'u eleyen sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda ise Liverpool'a elendi. Galatasaray, bu sezon aynı başarıyı daha ileri taşımak için mücadele edecek.