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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda?

Sporting Lisbon ile Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek. Espen Andreas Eskas tarafından yönetilen Sporting Lisbon-Galatasaray maçı, Estadio Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak. Sporting Lisbon-Galatasaray maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele etme hakkı kazandı. "Devler Ligi" arenasında daha önce 18 sezon boy gösteren Galatasaray, Sporting karşılaşmasıyla birlikte organizasyondaki 19. sezonuna başlayacak.

Sporting Lisbon-Galatasaray maçını www.ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 1

Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Maç, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

İşte Sporting - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri:

MUHTEMEL 11'LER

Sporting: Rui Silva, Fresneda, Gonçalo Inacio, Debast, Araujo,Doumbia, Sergi Altimira, Catamo, Zalazar, Flavio Gonçalves, Suarez

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Sane, Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 2

GALATASARAY'DA BU ÜÇLÜ YOK

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı ilk hafta maçına 3 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile oynanan mücadelede kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, Sporting karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği mücadelede görev alamayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 3

CİMBOM'DA HEDEF KALDIĞI YAERDEN DEVAM ETMEK

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılı performansın üzerine çıkmayı hedefliyor.

Geçen sezon "Devler Ligi" lig etabında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, topladığı 10 puanla 20. sırada yer alarak tur atladı.

Son 16 turu play-off aşamasında İtalya temsilcisi Juventus'u eleyen sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda ise Liverpool'a elendi. Galatasaray, bu sezon aynı başarıyı daha ileri taşımak için mücadele edecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 4

SEZONA İYİ BİR START

Galatasaray, 2026-2027 sezonundaki 4 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Sporting Lizbon karşısında da iyi bir sonuç alarak Avrupa serüvenine moralli başlamayı amaçlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, zorlu Portekiz deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapmak istiyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 5

ASLAN'IN GOLLÜ AVRUPA MAÇLARI

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında oynadığı son 39 karşılaşmanın tamamında en az bir gol kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 sona eren mücadelenin ardından çıktığı 39 Avrupa maçında gol bulmayı başardı.

"Cimbom", bu süreçte oynadığı 39 karşılaşmanın 15'ini kazanırken, 15 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 6

SPORTING İLE İLK KEZ RAKİP

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Sporting ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadele, aynı zamanda Galatasaray'ın 2026-2027 sezonundaki Şampiyonlar Ligi serüveninin ilk maçı olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 7

PORTEKİZ TAKIMLARIYLA OYNANAN 9 MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında Portekiz takımlarıyla oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Galatasaray, Benfica ile 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Braga ile oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, Porto karşısında ise çıktığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 8

DIŞ SAHADA ZORLANIYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (gruplar, lig aşaması ve elemeler sonrası turlar) dış sahada oynadığı son 30 maçta istediği sonuçları almakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonundan bu yana çıktığı söz konusu 30 deplasman müsabakasında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçteki dış saha galibiyetlerini Cluj (3-1 / 2012), Braga (2-1 / 2012), Schalke 04 (3-2 / 2013), Manchester United (3-2 / 2023) ve Ajax (3-0 / 2025) karşısında elde etti. Söz konusu 30 deplasman karşılaşmasının 16'sında rakip fileleri havalandıramayan sarı-kırmızılı ekip, kalesini ise yalnızca 2 müsabakada (Club Brugge 0-0 / 2019 ve Ajax 3-0 / 2025) gole kapatabildi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 9

GALATASARAY'IN AÇILIŞ MAÇI KARNESİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup ve lig aşamasında oynadığı son 10 ilk hafta mücadelesinde sahadan yalnızca 1 galibiyetle ayrılabildi. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki açılış maçlarında 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu 10 sezonluk periyotta sırasıyla; 2003-2004'te Juventus'a (2-1) yenildi, 2006-2007'de Bordeaux (0-0) ile berabere kaldı, 2012-2013'te Manchester United'a (1-0) ve 2013-2014'te Real Madrid'e (6-1) kaybetti. 2014-2015'te Anderlecht (1-1) ile berabere kalan Galatasaray, 2015-2016'da Atletico Madrid'e (2-0) mağlup oldu.

Bu süreçteki tek galibiyetini 2018-2019'da Lokomotiv Moskova'yı (3-0) yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020'de Club Brugge (0-0) ve 2023-2024'te Kopenhag (2-2) ile berabere kaldıktan sonra 2025-2026 sezonu açılışında ise Eintracht Frankfurt'a (5-1) mağlup oldu.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 10

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 170. MÜCADELE

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın 170'inci mücadelesine çıkacak. Galatasaray, turnuvanın modern formatı olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar çıktığı 134 maçta 34 galibiyet, 32 beraberlik ve 68 mağlubiyet alırken; 139 gol atıp kalesinde 230 gol yedi. Eski adı olan Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde ise 35 karşılaşmada boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı; rakip filelere 42 gol bırakıp kalesinde 53 gol gördü. Sporting mücadelesi, Galatasaray'ın Kupa 1 tarihindeki 170'inci randevusu olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 11

AVRUPA'DA 341. KEZ SAHNEDE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile yapacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarındaki 341'inci mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bugüne kadar Avrupa arenasındaki 340 maçta 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 129 mağlubiyet aldı. Söz konusu müsabakalarda 468 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 518 gol gördü.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 12

DEVLER LİGİ'NDE 19. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Sporting mücadelesiyle birlikte 19'uncu sezonuna başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonda ilk kez 1993-1994 sezonunda mücadele etti. Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002 sezonlarında ikişer, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında birer ön eleme geçerek ana aşamada yer aldı. 2023-2024 sezonunda ise üç eleme turunu geçerek gruplara kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında eleme oynamadan organizasyonun ana aşamasında mücadele etti. 2025-2026 sezonunda başlayan lig etabında geçen sezon ilk kez yer alan Galatasaray, bu sezon da ikinci kez bu formatta mücadele edecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor. Muhtemel 11'ler ve maç saat kaçta hangi kanalda? - 13

ORGANİZASYONLARA GÖRE AVRUPA KARNESİ

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki organizasyon bazlı detaylı performansı ise şu şekilde:

- Şampiyon Kulüpler Kupası: 35 maç, 12 galibiyet, 8 beraberlik, 15 mağlubiyet (42 gol attı, 53 gol yedi)

- UEFA Şampiyonlar Ligi (Ana Tablo): 134 maç, 34 galibiyet, 32 beraberlik, 68 mağlubiyet (139 gol attı, 230 gol yedi)

- UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri: 34 maç, 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet (75 gol attı, 38 gol yedi)

- Kupa Galipleri Kupası: 32 maç, 12 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet (42 gol attı, 55 gol yedi)

- UEFA Kupası ve Avrupa Ligi: 104 maç, 40 galibiyet, 36 beraberlik, 28 mağlubiyet (168 gol attı, 141 gol yedi)

- UEFA Süper Kupa: 1 maç, 1 galibiyet (2 gol attı, 1 gol yedi)

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