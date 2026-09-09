TYC Sports: Serbest kalan Mauro Icardi Atletico Mineiro'nun radarında
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Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını, Atletico Mineiro'nun Richarlison transferinin gerçekleşmemesi halinde yıldız golcüyü gündemine alacağını belirtti.
Arjantin merkezli kanal TYC Sports'un haberine göre Atletico Mineiro, Richarlison'un alternatifi olarak Mauro Icardi'yi düşünüyor. Brezilya temsilcisi, Richarlison transferini sonuçlandıramazsa Icardi'yi kadrosuna katmayı planlıyor.
GÜNEY AMERİKA'YA GERİ DÖNÜŞ
Yaz transfer döneminde Galatasaray'la sözleşme yenilemeyen ve serbest konumda bulunan Mauro Icardi'nin yeni durağı Brezilya olabilir.
Arjantinli yıldız, 4 yıl kaldığı Galatasaray'da 134 maça çıktı. Bu süreçte Icardi, sarı-kırmızılılarda 77 gol atıp 25 de asist katkısı verdi.