Galatasaray’da Sporting maçı öncesi sakatlıklar teknik heyetin planlarını zorlaştırırken, Okan Buruk’un hücum hattı için sürpriz bir hamle yapabileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Rafael Leao’nun kritik mücadelede santrfor pozisyonunda görev alabileceği iddia edildi.

Galatasaray'da Sporting maçı öncesi 4 eksisği yer alması teknik heyetin ilk 11'i kurma konusunda zora sokuyor. Okan Buruk ve kurmaylarının 9 numara pozisyonunda yeni transfer Rafael Leao'yu değerlendirebileceği öne sürüldü.

8 SONRA YENİDEN... Galatasaray'ın yıldız transferi Rafael Leao için Sporting maçı özel bir anlam taşıyor. Portekiz ekibinin altyapısından yetişen başarılı futbolcu, yıllar sonra eski takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 9 yaşında Sporting altyapısına katılan Leao, kulüpte geçirdiği 10 yılın ardından 2018'de tartışmalı bir şekilde ayrılmıştı. Portekizli futbolcu, o dönemde 50 kişilik maskeli taraftarların tesislere düzenlediği baskının ardından güvenlik endişesi yaşadığını belirterek sözleşmesini feshetmişti. Sporting'den ayrıldıktan sonra kariyerine farklı bir rotada devam eden Rafael Leao, aradan geçen 8 yılın ardından bu kez Galatasaray formasıyla Jose Alvalade Stadı'na çıkacak. Yıldız oyuncu, yetiştiği kulübe karşı ilk kez rakip olacak ve Sporting karşılaşması kariyerindeki özel anlardan biri olarak kayıtlara geçecek.

LEAO YA YENİ GÖREV Takvim'in haberine göre Galatasaray'da Rafael Leao'nun Sporting maçında 9 numarada oynaması bekleniyor. Yıldız oyuncunun Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'a nazaran santrfor için daha büyük bir aday olduğu öğrenildi. Portekizli oyuncu, Galatasaray formasıyla ilk maçına Başakşehir maçına sonradan dahil olarak çıktmıştı. Leao, az süre bulmasına rağmen etkili oynayarak sarı-kırmızılı taraftara umut vermişti.