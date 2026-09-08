Kendilerini zor bir maçın beklediğini belirten Leao, "Sporting'i takip ediyorum. Çok iyi futbol oynuyorlar, çok kaliteli oyuncuları var. Takım arkadaşlarıma da zor bir maç olacağını söyledim. Rakibe saygı duyarak kendi kalitemizi göstermek istiyoruz. Geçen sezon çok iyi işler yaptık. Çok büyük takımlara karşı kazandık. Yarın kazanmak için oynayacağız." diye konuştu.

Sporting altyapısından yetiştiğini hatırlatan yıldız oyuncu, "Farklı bir maç olacak. İlk defa Sporting'e karşı oynayacağım. Çok sevdiğim, gelişmeme ve bu seviyeye gelmeme yardımcı olan bir kulüp." dedi.

Galatasaray'a odaklandığını vurgulayan Leao, "Sporting, benim çok sevdiğim bir takım ama bugün onlara odaklanamam. Galatasaray'ın futbolcusuyum. Giydiğim forma Galatasaray forması. Buraya kazanmak için geldik. Kazanmayı deneyeceğiz. Sporting çok güçlü bir takım. Çok farklı işler yapabilecek oyuncuları var." ifadelerini kullandı.

Sporting'den olaylı bir şekilde ayrılan Rafael Leao, eski takımının taraftarlarıyla karşılaşmasına ilişkin, "Burada oynadığımda daima destek gördüm. Bence benimle taraftarlar arasında garip bir atmosfer olmayacak. Bana saygı duyacaklar. İki taraf için de karışık bir durum olacak. Bence kötü bir şey olmayacak ve saygı ile duygularımız aynı şekilde kalacak. Buradaki önemli şey eğlenmek ve futboldan zevk almak. İki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyordum. Döndüğüm için mutluyum. Kendi formamı savunmam lazım. Bu da Galatasaray forması. En önemli şey de bu." şeklinde görüş belirtti.