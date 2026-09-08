EN İYİ DERECELER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesindeki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde 1988-1989 sezonunda büyük bir başarıya imza atarak yarı finale kadar yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda son dört takım arasına kalan ilk Türk temsilcisi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi döneminde ise Galatasaray'ın en iyi dereceleri çeyrek final oldu. İstanbul temsilcisi, 2000-2001 sezonunda ve 2012-2013 sezonunda Devler Ligi'nde son 8 takım arasına kalmayı başardı.

Galatasaray ayrıca 2001-2002 ve 2013-2014 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele etti.

Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki en başarılı sezonunu 2007-2008'de yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, o sezon Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselerek kulüp tarihinin en önemli Avrupa başarılarından birine imza attı.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda Sevilla'yı eleyen sarı-lacivertliler, çeyrek finalde İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaştı ve organizasyona veda etti.