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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunu yapay zeka ele aldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunu yapay zeka ele aldı

Galatasaray ve Fenerbahçe için Avrupa serüveni start alıyor. İki ekibimiz de bu hafta ilk sınavlarını verecek. Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü Sporting deplasmanına çıkarken; Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü kendi seyircisi önünde Roma'yı konuk edecek. A Haber'in hazırladığı özel habere göre dev organizasyon başlamadan hemen önce yapay zeka, her iki takımımız adına muhtemel senaryoları ve alacakları puanları öngördü.

Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcisi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğu başlıyor. Her iki takım da bu hafta ilk maçlarına çıkacak. Galatasaray 9 Eylül Çarşamba günü Sporting'e konuk olurken Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü Roma'yı sahasında ağırlayacak.

A Haber özel haberinde, Şampiyonlar Ligi başlamadan önce yapay zeka her iki temsilcimiz için olası senaryo ve puan tahmini oluşturdu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunu yapay zeka ele aldı - 1

FENERBAHÇE AVRUPAYA UMUTLA BAKIYOR

Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki maçta Beşiktaş'ı konuk etti. Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden mağlup ayrıldı.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli başladı. İlk 25 dakikada iki takım da çok sayıda top kaybı yaparken 26. dakikada Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda skoru üstünlüğünü sürdüremedi ve Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği buldu. İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, kalesinde üst üste tehlikeli pozisyonlar gördü. Söz konusu pozisyonlarda Ederson'un başarılı kurtarışlarıyla oyuna tutunan sarı-lacivertliler, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 2-1 geriye düştü. Kalan bölümde skor bulamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, ligde alınan Beşiktaş yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçıyla çıkış yakalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunu yapay zeka ele aldı - 2

GALATASARAY YENEREK GELDİ

Galatasaray ise, Şampiyonlar Ligi öncesi Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü.

Süper Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla lider kapatan sarı-kırmızılı takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda turuncu-lacivertlilere konuk oldu.

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 16. dakikada Victor Osimhen'in ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren turuncu-lacivertliler, topa saha çok sahip olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Osimhen'in sakatlanarak 33. dakikada çıktığı mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle kapandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça heyecanlı geçti. Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda hücumda bir süre bocaladı. Başakşehir, Eldor Shomurodov'un 66. dakikada penaltıdan attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. Gerçekleştirdiği set hücumunda seri paslaşmalar yapan "Cimbom" 71. dakikada Lucas Torreira ile bir kez daha öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü 5 dakika sürdü. Turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı kornerde Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skora bir kez daha eşitlik geldi: 2-2. Dengeli geçen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada Gabriel Sara'nın frikikten attığı golle 3-2 üstünlük kurdu.

Kalan sürede gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Ligde üst üste 3. maçını kazanan sarı-kırmızılılar, ligde puanını 10'a çıkardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunu yapay zeka ele aldı - 3

EN İYİ DERECELER

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi öncesindeki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde 1988-1989 sezonunda büyük bir başarıya imza atarak yarı finale kadar yükseldi. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda son dört takım arasına kalan ilk Türk temsilcisi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi döneminde ise Galatasaray'ın en iyi dereceleri çeyrek final oldu. İstanbul temsilcisi, 2000-2001 sezonunda ve 2012-2013 sezonunda Devler Ligi'nde son 8 takım arasına kalmayı başardı.

Galatasaray ayrıca 2001-2002 ve 2013-2014 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda mücadele etti.

Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi tarihindeki en başarılı sezonunu 2007-2008'de yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, o sezon Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselerek kulüp tarihinin en önemli Avrupa başarılarından birine imza attı.

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda grubunu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Bu turda Sevilla'yı eleyen sarı-lacivertliler, çeyrek finalde İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaştı ve organizasyona veda etti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunu yapay zeka ele aldı - 4

YAPAY ZEKANIN TAHMİNLERİ

Yapay zekânın fikstür, rakiplerin gücü, kadro kalitesi ve Avrupa deneyimini dikkate alarak yaptığı değerlendirmeye göre, iki Türk devi de lig aşamasını geçme adayları arasında.

Yapay zekâ analizine göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında daha dengeli bir fikstüre sahip olması nedeniyle avantajlı bir tablo yakalayabilir.

Sarı-lacivertlilerin özellikle Kadıköy'de oynayacağı karşılaşmalarda puan toplaması beklenirken, Aston Villa ve Atletico Madrid gibi zorlu deplasmanlar kritik sınavlar olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin olası puan senaryosu şöyle:

  • Fenerbahçe - Roma: 1 puan

  • Aston Villa - Fenerbahçe: 0 puan

  • Fenerbahçe - Slavia Prag: 3 puan

  • Fenerbahçe - Liverpool: 1 puan

  • Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe: 1 puan

  • LASK - Fenerbahçe: 3 puan

  • Fenerbahçe - Villarreal: 3 puan

  • Atletico Madrid - Fenerbahçe: 0 puan

Bu tabloya göre sarı-lacivertlilerin 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle yaklaşık 12 puan toplaması öngörülüyor.

Yapay zekâ değerlendirmesine göre Fenerbahçe, bu puanla lig aşamasını 12-18. sıra aralığında tamamlayabilir ve son 32 turuna kalabilir.

Yapay zekanın Galatasaray için yaptığı tahmin ise şu şekilde:

Galatasaray'ın fikstürü ise Avrupa devleriyle daha sık karşılaşacağı zorlu bir yapıya sahip.

Yapay zekâ analizinde sarı-kırmızılıların en büyük avantajının iç saha atmosferi ve hücum hattındaki kalite olduğu belirtilirken, Barcelona, PSG ve Aston Villa gibi güçlü rakiplerle oynanacak maçların belirleyici olacağı ifade ediliyor.

  • Sporting Lizbon - Galatasaray: 1 puan

  • Galatasaray - Barcelona: 0 puan

  • Lille - Galatasaray: 1 puan

  • Galatasaray - Stuttgart: 3 puan

  • Galatasaray - Aston Villa: 1 puan

  • AEK - Galatasaray: 3 puan

  • Galatasaray - Feyenoord: 3 puan

  • PSG - Galatasaray: 0 puan

Bu senaryoya göre Galatasaray'ın 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 12 puan civarında kalması bekleniyor.

Yapay zekâ tahminine göre sarı-kırmızılı ekip, bu puanla lig aşamasında Fenerbahçe gibi 12-18. sıra bandında yer alabilir ve play-off mücadelesine katılabilir.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunu yapay zeka ele aldı - 5

NEREYE KADAR GİDEBİLİRLER?

Yapay zekaya göre ise her iki temsilcimiz için uygun olan senaryo son 16 turuna kadar gelebilmeleri olarak görülüyor. Yapay zeka, az bir olasılık vermiş olsa da her Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da çeyrek final şansı var. Olabilecek en kötü duruma ise yapay zeka, "Lig aşamasında turnuvaya veda etmek" dedi.

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