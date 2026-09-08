Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolunu yapay zeka ele aldı
Galatasaray ve Fenerbahçe için Avrupa serüveni start alıyor. İki ekibimiz de bu hafta ilk sınavlarını verecek. Galatasaray, 9 Eylül Çarşamba günü Sporting deplasmanına çıkarken; Fenerbahçe ise 10 Eylül Perşembe günü kendi seyircisi önünde Roma'yı konuk edecek. A Haber'in hazırladığı özel habere göre dev organizasyon başlamadan hemen önce yapay zeka, her iki takımımız adına muhtemel senaryoları ve alacakları puanları öngördü.
Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcisi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğu başlıyor. Her iki takım da bu hafta ilk maçlarına çıkacak. Galatasaray 9 Eylül Çarşamba günü Sporting'e konuk olurken Fenerbahçe, 10 Eylül Perşembe günü Roma'yı sahasında ağırlayacak.
A Haber özel haberinde, Şampiyonlar Ligi başlamadan önce yapay zeka her iki temsilcimiz için olası senaryo ve puan tahmini oluşturdu.
FENERBAHÇE AVRUPAYA UMUTLA BAKIYOR
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki maçta Beşiktaş'ı konuk etti. Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden mağlup ayrıldı.
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli başladı. İlk 25 dakikada iki takım da çok sayıda top kaybı yaparken 26. dakikada Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda skoru üstünlüğünü sürdüremedi ve Beşiktaş, 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ile beraberliği buldu. İlk yarı, 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya tutuk başlayan Fenerbahçe, kalesinde üst üste tehlikeli pozisyonlar gördü. Söz konusu pozisyonlarda Ederson'un başarılı kurtarışlarıyla oyuna tutunan sarı-lacivertliler, 73. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 2-1 geriye düştü. Kalan bölümde skor bulamayan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe, ligde alınan Beşiktaş yenilgisinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçıyla çıkış yakalamayı hedefliyor.
GALATASARAY YENEREK GELDİ
Galatasaray ise, Şampiyonlar Ligi öncesi Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü.
Süper Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla lider kapatan sarı-kırmızılı takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda turuncu-lacivertlilere konuk oldu.
Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 16. dakikada Victor Osimhen'in ayağından gelen golle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren turuncu-lacivertliler, topa saha çok sahip olsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Osimhen'in sakatlanarak 33. dakikada çıktığı mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle kapandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısı oldukça heyecanlı geçti. Galatasaray, Osimhen'in yokluğunda hücumda bir süre bocaladı. Başakşehir, Eldor Shomurodov'un 66. dakikada penaltıdan attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. Gerçekleştirdiği set hücumunda seri paslaşmalar yapan "Cimbom" 71. dakikada Lucas Torreira ile bir kez daha öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü 5 dakika sürdü. Turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı kornerde Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skora bir kez daha eşitlik geldi: 2-2. Dengeli geçen mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 90. dakikada Gabriel Sara'nın frikikten attığı golle 3-2 üstünlük kurdu.
Kalan sürede gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Ligde üst üste 3. maçını kazanan sarı-kırmızılılar, ligde puanını 10'a çıkardı.