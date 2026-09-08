Galatasaray'ın Sporting hazırlığında Abdülkerim Bardakcı için yeni gelişme
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Galatasaray'da Sporting maçında 4 eksik dikkat çekiyordu. Sarı-kırmızılılara bir kötü haber de Abdülkerim Bardakçı'dan geldi
Galatasaray'da Spoırting maçı öncesi bir kötü haber de stoper bölgesinden geldi. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakçı, yaşadığı ağrılar sebebiyle maçta forma giyemeyebilir.
A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Portekiz kafilesinde yer alsa da ağrıları nedeniyle Sporting deplasmanında riske edilmeyecek
Haber detayında, Abdülkerim'in yerine yeni transfer El Chadaille Bitshiabu'nun ilk 11'de görev yapacağı kaydedildi.