Leao ve Batrakov taraftarların isteğini geri çevirmedi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov da maçın ardından taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra tüm futbolcular, galibiyet coşkusunu taraftarlarla birlikte yaşadı.