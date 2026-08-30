Leao ve Batrakov taraftarların isteğini geri çevirmedi
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Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe’yi 3-2 mağlup eden Galatasaray’da karşılaşmanın ardından galibiyet kutlaması yapıldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov, bitiş düdüğünün ardından tribünlere giderek taraftarlarla birlikte üçlü çekti.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşarken galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.
Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov da maçın ardından taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra tüm futbolcular, galibiyet coşkusunu taraftarlarla birlikte yaşadı.