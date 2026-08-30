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Leao ve Batrakov taraftarların isteğini geri çevirmedi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Leao ve Batrakov taraftarların isteğini geri çevirmedi

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe’yi 3-2 mağlup eden Galatasaray’da karşılaşmanın ardından galibiyet kutlaması yapıldı. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov, bitiş düdüğünün ardından tribünlere giderek taraftarlarla birlikte üçlü çekti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.

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Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular büyük sevinç yaşarken galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Leao ve Batrakov taraftarların isteğini geri çevirmedi - 1

Galatasaray'ın yeni transferleri Rafael Leao ve Aleksey Batrakov da maçın ardından taraftarların isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi. Daha sonra tüm futbolcular, galibiyet coşkusunu taraftarlarla birlikte yaşadı.

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