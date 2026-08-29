Galatasaray, Milan'ın Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, dünya çapında ses getirecek bir hamle için harekete geçti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Milan forması giyen Portekizli sol kanat oyuncusu Rafael Leao'nun transferi konusunda resmî görüşmelere başlandığını duyurdu.

GALATASARAY'DAN RESMÎ AÇIKLAMA

Galatasaray, transfer görüşmelerinin hem Rafael Leao hem de oyuncunun kulübü Milan ile yürütüldüğünü açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceiçao Leao transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmî görüşmelere başlanmıştır."