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Galatasaray, Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İşte transferin maliyeti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galatasaray, Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İşte transferin maliyeti

Galatasaray, Rus futbolcu Aleksei Batrakov’un transferi konusunda kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, 5 yıllık sözleşme imzaladığı 21 yaşındaki oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Lokomotiv Moskova'dan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, genç 10 numarayı İstanbul'a getirdi.

RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray tarafından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İşte transferin maliyeti - 1

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Rus futbolcu Aleksey Batrakov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde, Galatasaray'ın 21 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladığı bilgisi yer aldı.

Aleksey Batrakov, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ açıkta da görev yapabiliyor.

Geçen sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Lig ve Rusya Kupası'nda 36 maçta forma giyen Batrakov, 17 gol atmayı başardı. Bu sezona da Lokomotiv Moskova'da başlayan Batrakov, 5 resmi maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İşte transferin maliyeti - 2

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki anlaşma KAP'a bildirilerek resmen duyuruldu.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'luk bölümü FC Lokomotiv Moscow'a ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir." denildi.

Galatasaray, Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İşte transferin maliyeti - 3

BATRAKOV İSTANBUL'DA

Rusya'nın başkenti Moskova'dan ailesiyle birlikte uçakla İstanbul'a gelen Batrakov, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde Galatasaray yetkilileri ve taraftarlar tarafından karşılandı.

Rus futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarları selamladıktan sonra kendisi ve ailesi için tahsis edilen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Galatasaray, Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İşte transferin maliyeti - 4

"BENİM İÇİN HEYECAN VERİCİ"

Ayağının tozuyla ilk açıklamalarını yapan Batrakov, "Benim için heyecan verici. İlk yurtdışı deneyimim. Umarım benim için her şey güzel olur. Galatasaray taraftarı, Avrupa'nın en ateşli taraftarı. Bir an önce onlarla olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ASLAN'A İMZAYI ATACAK

Sarı-kırmızılılar Batrakov'u sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra oyuncuyla resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Galatasaray, Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İşte transferin maliyeti - 5

BATRAKOV'UN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Batrakov, geçen sezon Lokomotiv Moskova formasıyla Rusya Premier Lig'de 28 maçta forma giydi ve 13 gol kaydetti.

Galatasaray, Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İşte transferin maliyeti - 6

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