Galatasaray, Aleksei Batrakov ile 5 yıllık sözleşme imzaladı! İşte transferin maliyeti

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki anlaşma KAP'a bildirilerek resmen duyuruldu.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, Futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'luk bölümü FC Lokomotiv Moscow'a ödenecektir. Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir." denildi.