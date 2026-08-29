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Seyrantepe’de gol düellosunu Aslan kazandı! Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Göztepe

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Seyrantepe’de gol düellosunu Aslan kazandı! Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Göztepe

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Göztepe’yi konuk etti. Gol düellosuna sahne olan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. İşte maçta yaşananlar…

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetti.

Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yaptı. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş oldu.

Galatasaray - Göztepe maçının VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec oturdu. Malec'e AVAR'da Özer Özden eşlik etti.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek sahadan kritik 3 puanla ayrıldı.

Seyrantepe’de gol düellosunu Aslan kazandı! Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Göztepe - 1

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

12. dakikada sol kanattan Jakobs'un ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırdığı top, ceza sahası dışı sağ çaprazda Sara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.

16. dakikada sol taraftan Janderson'un uzun kullandığı taç atışında, Malcom Bokele'nin altıpas üzerinden kafa vuruşunda kaleci Jankat Yılmaz meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada sağ taraftan Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda Andre Henrique'nin ön direkte yaptığı kafa vuruşu sonrası arka direğe açılan top, Miroshi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmada Lemina'ya da çarpan meşin yuvarlak yakın köşeden filelere gitti. 0-1

32. dakikada sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada, ceza sahası içinde Lemina'dan önce savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı gerisindeki Sara'da kaldı. Sara'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

33. dakikada ceza sahası dışından Sallai'nin kullandığı serbest vuruşta, Richard Akonnor'un ters kafa vuruşu sonrası Davinson Sanchez'e çarpan top kaleci Gugeshashvili'nin solundan ağlarla buluştu. 1-1

45. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta kaleci Gugeshaskvili, meşin yuvarlağı kurtardı.

Seyrantepe’de gol düellosunu Aslan kazandı! Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Göztepe - 2

(İKİNCİ YARI)

50. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

51. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortada arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda Gugeshashvili uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Osimhen'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gugeshashvili bir kez daha uzandı ve top kornere çıktı.

54. dakikada Batrakov'un pasında Osimhen, ceza yayı üzerinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Sara'nın önüne bıraktı. Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gugeshashvili'nin müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 2-1

59. dakikada sol taraftan Sara'nın yerden içeri çevirdiği topu kaleci Gugeshashvili sektirdi. Dönen topta Batrakov pasını Jakobs'a bıraktı. Bu oyuncunun pasında savunmadan seken top Osimhen'in önünde kalırken, Richard Akonnor'un müdahalesiyle Osimhen yerde kaldı. Pozisyonun tamamlanmasının ardından VAR'ın uyarısıyla kenarda pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, sağ alt köşeden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

65. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan uzun kullandığı taç atışında, ön direkte Andre Henrique'nin kafayla arkaya aşırdığı top Barış Alper Yılmaz'a çarpıp sağ çaprazda Juan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın köşeye şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-2

67. dakikada sağ kanattan Sallai'nin yaptığı ortada altıpas üzerinde iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Osimhen'in ofsaytta olduğunun tespit edilmesi üzerine hakem Mehmet Türkmen golü iptal etti.

90+4. dakikada Singo'nun pasında topla buluşan Osimhen, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Gugeshaskvili meşin yuvarlağı kurtardı.

Seyrantepe’de gol düellosunu Aslan kazandı! Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Göztepe - 3

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son Erzurumspor FK mücadelesinin ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

Süper Lig'de ilk 2 haftayı birer galibiyet ve beraberlikle kapatarak 4 puan toplayan son şampiyon Galatasaray, RAMS Park'ta İzmirli renktaşı Göztepe'yi konuk etti.

Ev sahibi takım, mücadeleye Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Uğurcan Çakır, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Arda Ünyay, Wilfried Singo yer aldı.

Müsabaka öncesinde açıklanan ilk 11'de yer alan kaleci Uğurcan Çakır, ısınma sırasında ağrı hissettiği için yedeğe çekildi. Tecrübeli file bekçisinin yerine son anda Jankat Yılmaz kaleye geçti.

Seyrantepe’de gol düellosunu Aslan kazandı! Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Göztepe - 4

YENİ TRANSFER BATRAKOV, İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, ilk kez bir maçın kadrosunda yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Göztepe mücadelesine yedekler arasında başladı.

Seyrantepe’de gol düellosunu Aslan kazandı! Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Göztepe - 5

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Mücadele öncesinde sahaya çıkan 3 kadın sanatçı, kemanla önce Galatasaray marşları, ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle milli duygulara hitap eden en önemli marşlar çaldı.

Bu sırada stattaki skor tabelasında ve LED ekranlarda "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazısı yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, 30 Ağustos için RAMS Park'taki her koltuğa bir Türk bayrağı bıraktı. Taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak bayram coşkusu yaşadı.

Ayrıca iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi, ısınmak için sahaya çıktıklarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel tişörtler giydi.

Galatasaray taraftararı, maç öncesi seremoni sırasında, "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir." "Zafer bizim gurur bizim, bu vatan hepimizin" ve "30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" yazılı pankartlar açtı.

Seyrantepe’de gol düellosunu Aslan kazandı! Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Göztepe - 6

GÖZTEPE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin 2. haftasında sahalarında 1-0 kaybettikleri Gençlerbirliği mücadelesinin ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Bulgar teknik adam, takımını Galatasaray deplasmanına Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Malcom Bokele, Ege Yıldırım, Richard Akonnor, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Andre Henrique, Janderson Costa 11'i ile çıkardı.

İzmir'in sarı-kırmızılı ekibinde Arda Özçimen, Mehmet Şamil Öztürk, Alex Matos, Juan da Silva, Bekir Turaç Böke, Ogün Bayrak, Sinclair Armstrong görev bekledi.

Stoilov, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Sinclair, Ogün ve Matos'u yedeğe çekerken, sakatlığı bulunan Allan Godoi'yi ise kadroya almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Rhaldney, Akonnor, Ege Yıldırım ve Janderson'u ilk 11'de oynattı.

Seyrantepe’de gol düellosunu Aslan kazandı! Maç sonucu: Galatasaray 3-2 Göztepe - 7

GÖZTEPE, 21 KİŞİLİK LİSTEYİ DOLDURAMADI

İzmir temsilcisi, Galatasaray karşısında yedek kulübesinde 7 oyuncu bulundurdu.

Göztepe, İstanbul'daki müsabakada sakatlıkları bulunan Gökdeniz Bayrakdar, Alexis Antunes, Allan Godoi ve Noah Sonko Sundberg'den yararlanamadı. Teknik direktör Stoilov, 10 kişilik yedek oyuncu listesine 7 futbolcu yazmak zorunda kaldı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

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