Dev maç öncesi Aslan’da kadro trafiği! Yıldız isim geri dönüyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü Juventus’u RAMS Park’ta ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11’i netleştirmeye çalışıyor. Öte yandan Aslan’ın yıldız oyuncusunun da kadroya dönmesi bekleniyor. İşte detaylar…
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u RAMS Park'ta ağırlayacak.
MAÇIN HAKEMİ DANNY MAKKELİE
17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie, bu sezon Galatasaray'ın lig aşamasında Monaco ile oynadığı maçta da görev almıştı.
Yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Dördüncü hakem Allard Lindhout olacak. VAR'da Alman hakem Bastian Dankert, AVAR'da ise Benjamin Brand görev üstlenecek.
HEDEF AVANTAJLI SKOR
Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'da oynanacak rövanş öncesinde sahasında avantaj sağlayacak bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. Teknik heyet, ilk karşılaşmadan güçlü bir skorla ayrılarak tur için önemli bir adım atmayı planlıyor.