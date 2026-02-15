CANLI YAYIN

Dev maç öncesi Aslan'da kadro trafiği! Yıldız isim geri dönüyor

Dev maç öncesi Aslan'da kadro trafiği! Yıldız isim geri dönüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü Juventus’u RAMS Park’ta ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını sürdürürken teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11’i netleştirmeye çalışıyor. Öte yandan Aslan’ın yıldız oyuncusunun da kadroya dönmesi bekleniyor. İşte detaylar…

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u RAMS Park'ta ağırlayacak.

MAÇIN HAKEMİ DANNY MAKKELİE

17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie, bu sezon Galatasaray'ın lig aşamasında Monaco ile oynadığı maçta da görev almıştı.

Yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Dördüncü hakem Allard Lindhout olacak. VAR'da Alman hakem Bastian Dankert, AVAR'da ise Benjamin Brand görev üstlenecek.

HEDEF AVANTAJLI SKOR

Sarı-kırmızılı ekip, İtalya'da oynanacak rövanş öncesinde sahasında avantaj sağlayacak bir sonuç elde etmeyi amaçlıyor. Teknik heyet, ilk karşılaşmadan güçlü bir skorla ayrılarak tur için önemli bir adım atmayı planlıyor.

BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

TRT Spor'un haberine göre kalede milli file bekçisi Uğurcan Çakır görev alacak.

Savunmada sağ bekte Sacha Boey, sol bekte Ismail Jakobs'un forma giymesi bekleniyor. Stoper hattında Wilfried Singo ile Abdülkerim Bardakcı'nın görev yapacağı ifade ediliyor.

Orta sahada Lucas Torreira ile Gabriel Sara ikilisinin merkezde yer alması planlanırken, önlerinde Roland Sallai'nin sürpriz bir tercihle sahaya çıkabileceği belirtiliyor.

SANE 11'E DÖNÜYOR

Sakatlığını atlatan Leroy Sane'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor. Hücum hattında sağ kanatta Sane'nin, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ın forma giymesi öngörülüyor.

EN BÜYÜK KOZ OSİMHEN

Galatasaray, gol yollarında en büyük güvencesi olan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile sonuca gitmeyi hedefliyor.

YOĞUN FİKSTÜR

Galatasaray, Juventus mücadelesinin ardından Süper Lig'de 21 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, 25 Şubat Çarşamba günü ise Juventus ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak. Mücadele saat 23.00'te başlayacak.

