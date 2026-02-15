Dev maç öncesi Aslan’da kadro trafiği! Yıldız isim geri dönüyor

MAÇIN HAKEMİ DANNY MAKKELİE

17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynanacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie, bu sezon Galatasaray'ın lig aşamasında Monaco ile oynadığı maçta da görev almıştı.

Yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak. Dördüncü hakem Allard Lindhout olacak. VAR'da Alman hakem Bastian Dankert, AVAR'da ise Benjamin Brand görev üstlenecek.