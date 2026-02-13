CANLI YAYIN

Lider evinde doludizgin! Galatasaray Eyüpspor'u farklı geçti

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, yıldızlarının golleriyle Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 55’e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. İşte maçta yaşananlar…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.

Müsabakada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mücahid Adem Çelebi üstlendi. VAR'da ise Buğra Taşkınsoy görev aldı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 2'nci dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ve 70'inci dakikalarda Mauro Icardi ile 87'nci dakikada kendi kalesine Jerome Onguene kaydetti. Eyüpspor'da fileleri 71'inci dakikada Metehan Altunbaş havalandırdı.

Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 38'inci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 55'e yükseltti. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ın en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Eyüpspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

2. dakikada Osimhen'in sol taraftan ortasında kale alanı önünde Yunus'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlara gitti. 1-0

7. dakikada Yunus Akgün'ün pasında araya giren Pintor, topu en uçtaki Umut Bozok'a gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

21. dakikada Icardi'nin derinlemesine pasında topla buluşan Osimhen, karşı karşıya pozisyonda kaleci Jankat'ı çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı. Onguene, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle gole izin vermedi.

25. dakikada Emre Akbaba'nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta uzak direk dibinde Onguene'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan, meşin yuvarlağı son anda çeldi.

31. dakikada sol taraftan Lang'ın ortasında ceza sahası içinde kafalardan seken top Icardi'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayı sol çaprazdan gelişine vuruşunda kaleci Jankat, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Lang'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Jankat topu çeldi. Mauro Icardi, seken topu penaltı noktası önünden tamamladı. 2-0

38. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Yunus Akgün, Bedirhan Özyurt'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, savunmada son adam pozisyonunda bulunan Bedirhan'ı bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmız kart ile oyundan ihraç etti.

(İKİNCİ YARI)

48. dakikada Onguene'nin geri pasında araya giren Osimhen, müsait pozisyondaki Icardi'ye pasını çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Jankat'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

63. dakikada Asprilla'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Jankat yakın köşeden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

68. dakikada Osimhen'in topuk pasında Asprilla'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

70. dakikada İlkay'ın savunma arkasına havadan pasında topla buluşan Barış Alper'in sağ taraftan içeri çevirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Icardi, ağlara gönderdi. 4-0

71. dakikada Rotariu'nun sağ taraftan ceza sahası içine girdikten sonra vuruşunda savunmadan seken topu Metehan yakın mesafeden filelere yolladı. 4-1

87. dakikada Singo'nun sağ taraftan içeri çevirdiği topu Onguene ters vuruşla kendi kalesine gönderdi. 5-1

ICARDİ-OSİMHEN İKİLİSİ 9 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Okan Buruk, Mauro Icardi ile Victor Osimhen'i Süper Lig'de 9 maç aradan sonra birlikte ilk 11'e aldı.

Son olarak 12. haftada deplasmanda 1-0 kaybedilen Kocaelispor mücadelesinde birlikte ilk 11 başlayan ikili, ligde 9 müsabakanın ardından birlikte santra yaptı.

BOEY, 760 GÜN SONRA RAMS PARK'TA

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Fransız sağ bek Sacha Boey, 760 gün sonra RAMS Park'ta maça çıktı.

Sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'te Kayserispor karşısında çıkan Boey, sonrasında Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu. İki yılı aşkın süre sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki sağ bek, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluştu.

Boey, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

MONTELLA TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray-Eyüpspor müsabakasını yerinde takip etti.

Sık sık milli futbolcularla buluşup müsabakalarını izleyen İtalyan teknik adam, RAMS Park'ta yapılan mücadeleyi de tribünden seyretti.

ERWİN KOEMAN, NOA LANG'I İZLEMEYE GELDİ

Hollanda Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman, Galatasaray-Eyüpspor müsabakasını tribünden izledi.

Milli takımda kardeşi Ronald Koeman'ın yardımcılığını yapan Erwin Koeman, sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Noa Lang'ın performansını yakından takip etti.

KADIN JUDOCULAR VE YELKEN ŞUBESİ SPORUCLARI TARAFTARI SELAMLADI

Spor Toto Kadınlar Süper Lig müsabakalarında namağlup şampiyon olan Galatasaray Kadın Judo Takımı, kupalarını kaldırdı.

Müsabaka öncesinde düzenlenen törenle sarı-kırmızılı judocular, kupalarını ikinci başkan Metin Öztürk ve yönetici Ece Bora'nın elinden aldı. Judocular, daha sonra sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Ardından ulusal ve uluslararası şampiyonluklar kazanan Galatasaraylı yelkenciler ile şube yöneticilerine Metin Öztürk ve yönetici Timur Kuban tarafından plaket verildi.

EYÜPSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Konuk takım teknik direktörü Atila Gerin, Süper Lig'in 21. haftasındaki RAMS Başakşehir mücadelesinin ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Gerin, takımını Galatasaray maçına Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Jerome Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Emre Akbaba, Lenny Pintor, Angel Torres ve Umut Bozok 11'iyle sürdü.

Atila Gerin, yedek kulübesinde ise Marcos Felipe, Ömer Ahmet Ceyhan, Arda Yavuz, Denis Radu, Taşkın İlter, Charles Raux Yao, Ismaila Manga, Dorin Rotariu, Metehan Altunbaş ve Abdou Khadre Sy'yi hazır tuttu.

Eflatun-sarılı takımın teknik direktörü, 2-1 yenildikleri Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de oynattığı Metehan ile Taşkın'ı yedeğe çekerken, bu oyuncuların yerine Torres ile Legowski'yi 11'e aldı.

JANKAT, GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ SÜRE ALDI

ikas Eyüpspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Jankat Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydi.

Eflatun-sarılı ekibin teknik direktör Atila Gerin yönetiminde çıkışa geçmesinde büyük katkıları olan Jankat, Galatasaray müsabakasına ilk 11'de başladı. Genç file bekçisi, birçok kez ev sahibi takım oyuncusu olarak ayak bastığı RAMS Park'ın çimlerine bu kez rakip olarak çıktı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

