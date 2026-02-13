Lider evinde doludizgin! Galatasaray Eyüpspor'u farklı geçti
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, yıldızlarının golleriyle Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 55’e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. İşte maçta yaşananlar…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynandı.
Müsabakada Çağdaş Altay düdük çaldı. Çağdaş Altay'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mücahid Adem Çelebi üstlendi. VAR'da ise Buğra Taşkınsoy görev aldı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 2'nci dakikada Yunus Akgün, 33, 48 ve 70'inci dakikalarda Mauro Icardi ile 87'nci dakikada kendi kalesine Jerome Onguene kaydetti. Eyüpspor'da fileleri 71'inci dakikada Metehan Altunbaş havalandırdı.
Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, 38'inci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 55'e yükseltti. Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ın en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Eyüpspor ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.