Lider evinde doludizgin! Galatasaray Eyüpspor'u farklı geçti

JANKAT, GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ SÜRE ALDI

ikas Eyüpspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı kaleci Jankat Yılmaz, ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı forma giydi.

Eflatun-sarılı ekibin teknik direktör Atila Gerin yönetiminde çıkışa geçmesinde büyük katkıları olan Jankat, Galatasaray müsabakasına ilk 11'de başladı. Genç file bekçisi, birçok kez ev sahibi takım oyuncusu olarak ayak bastığı RAMS Park'ın çimlerine bu kez rakip olarak çıktı.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: