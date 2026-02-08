Aslan'dan Rize'de gövde gösterisi! MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 0-3 Galatasaray

Fotoğraf (AA)

Gol perdesini Noa Lang'ın asistinde Barış Alper Yılmaz açtı. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci devrede sahneye çıkan milli yıldız bu kez Yunus Akgün'ün ağları havalandırmasına yardımcı oldu.

Son sözü ise süper yıldız Victor Osimhen söyledi.

Cimbom karşılaşmadan galibiyet ve 3 golle ayrılarak puanını 52'ye yükseltti. Gelecek hafta Eyüpspor'u ağırlayacak.