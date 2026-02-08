CANLI YAYIN

Aslan'dan Rize'de gövde gösterisi! MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 0-3 Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Galatasaray, karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetti. Liderlik koltuğundaki iddiasını sürdüren sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen’in golleriyle rakibini 3-0 mağlup ederek puanını 52’ye yükseltti. İşte maçta yaşananlar…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı.

Gol perdesini Noa Lang'ın asistinde Barış Alper Yılmaz açtı. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci devrede sahneye çıkan milli yıldız bu kez Yunus Akgün'ün ağları havalandırmasına yardımcı oldu.

Son sözü ise süper yıldız Victor Osimhen söyledi.

Cimbom karşılaşmadan galibiyet ve 3 golle ayrılarak puanını 52'ye yükseltti. Gelecek hafta Eyüpspor'u ağırlayacak.

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

10. dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında oluşan karambolde ceza sahasının dışına seken topla buluşan Sara'nın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

19. dakikada Noa Lang'ın sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Taha Şahin'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sowe pasını Olawoyin'e bıraktı. Olawoyin'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

(İKİNCİ YARI)

48. dakikada ceza sahasının içerisinde sol tarafta topla buluşan Noa Lang'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

60. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in pasında arka direkte Ali Sowe'un şutunda top filelerle buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Osimhen'in dokunamadığı topu arka direkte Yunus Akgün kafayla ağlara gönderdi. 2-0

74. dakikada Hojer'den seken topu önünde bulan Victor Osimhen kaleciyi sol çaprazdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

90+2. dakikada Buljubasic'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bedube'nin şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

